Urgente llamado del CNE a partidos políticos ante elecciones: crece la preocupación

Elecciones Colombianas: CNE Urge Inscripción de Testigos Electorales

En un llamado urgente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) insta a los partidos políticos a acelerar la inscripción de testigos para las venideras elecciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo.

El CNE destacó que, hasta el 15 de febrero, ya se registraban 5.970 postulaciones, pero los plazos están próximos a finalizar. La Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales tiene como objetivo garantizar una participación política efectiva y controlada en el país.

¿Qué Está en Juego?

Los ciudadanos colombianos elegirán 296 congresistas para el periodo 2026-2030, de los cuales 108 serán senadores y 188 representantes. También se llevarán a cabo tres consultas interpartidistas, que incluirán la Gran Consulta por Colombia, la de Centro y la del Frente por la Vida, definiendo así candidatos presidenciales únicos entre varias coaliciones.

El plazo para la postulación de testigos finalizará el 1 de marzo a las 11:59 p.m. Actualmente, más de 4.900 mesas de votación ya cuentan con testigos, y se espera un incremento en los próximos días.

Impacto en la Participación Política

La participación de agrupaciones políticas es significativa, con la Coalición Cambio Radical – Alma liderando con un 31,2% de los postulantes. Las cifras son cruciales para asegurar una supervisión adecuada de los comicios en todo el país, especialmente en departamentos como Cesar y Valle del Cauca.

El CNE enfatiza la importancia de este proceso modernizado, que busca asegurar elecciones legítimas y transparentes. Se desplegarán cerca de 856.000 jurados de votación en 102.152 mesas de votación en todo el país, abarcando también el extranjero.

La Infraestructura Electoral

Se instalarán 100.809 mesas en Colombia y 1.343 en el exterior, abarrotando 250 puestos distribuidos en 67 países, lo que será fundamental para atender a un censo electoral total de 39.002.239 ciudadanos. De estos, 38.029.475 podrán votar en Colombia y 972.764 en el extranjero.

Los ciudadanos podrán solicitar el tarjetón para votar en una de las tres consultas interpartidistas, aunque solo se permite seleccionar una, para evitar la anulación del voto.

Con estas decisiones y procesos, el CNE busca atajar cualquier irregularidad y asegurar que cada voto cuente en este crucial evento democrático.