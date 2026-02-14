Un año de $Libra: la Justicia aún sin citar a testigos ni imputados

El lanzamiento de la criptomoneda $Libra por parte del presidente Javier Milei ha dejado a más de 44 mil inversores en la cuerda floja, tras un desplome que generó pérdidas millonarias. A un año de este evento, la justicia aún no ha tomado cartas en el asunto.

El 14 de febrero de 2025, Javier Milei utilizó su cuenta de X para promocionar la criptomoneda $Libra, desatando una ola de interés que, en pocas horas, convirtió su valor de 0,01 a 5 dólares. Sin embargo, el optimismo fue efímero y el valor se desplomó, causando estragos en numerosos portafolios, tanto en Argentina como en el extranjero. Hasta la fecha, los tribunales no han realizado avances significativos en la acción judicial presentada por los inversores afectados.

Avances en el Caso Judicial

Recientemente, la Sala I de la Cámara Federal instó al juez Marcelo Martínez de Giorgi a revisar y actualizar los embargos en el plazo de 90 días. Esta decisión responde a una denuncia presentada por Juan Grabois, quien argumentó que los montos fijados como embargo eran insuficientes frente a la magnitud del perjuicio. Los montos de embargos inicialmente establecidos rondaban los 37 millones de pesos contra los imputados, entre ellos Hayden Davis y Mauricio Novelli.

Movimientos Sospechosos de Fondos

Los abogados de los inversores damnificados han expresado su preocupación por los movimientos de criptoactivos fuera del alcance de la investigación. En un giro inquietante, se detectó que, justo antes de un congelamiento de fondos decretado por la Justicia, Novelli y Terrones Godoy realizaron una transferencia de 500 mil dólares en criptomonedas.

Solicitudes Internacionales y Nuevas Denuncias

Además, la Justicia argentina debe definir si acepta a dos ciudadanos bielorrusos como querellantes en el caso, quienes afirman haber perdido alrededor de dos millones de dólares al operar con $Libra. Hay otra investigación en curso en Nueva York sobre una presunta estafa relacionada con esta criptomoneda.

El Impacto en Inversores

Desde su lanzamiento, el impacto de $Libra ha sido disímil: mientras muchos perdieron capital, algunos pocos lograron obtener ganancias significativas. El escándalo involucra a una serie de figuras prominentes, incluyendo a Milei, su hermana Karina, y varios otros participantes del mercado.

La Esperanza de los Inversores Afectados

Con la presión sobre el sistema judicial para avanzar en la investigación, la comunidad de inversores espera justicia y respuestas. Los jueces Bruglia y Bertuzzi han resaltado la importancia de actuar con celeridad para resguardar los derechos de los afectados mientras el proceso sigue su curso.