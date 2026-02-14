Merval se desploma a niveles mínimos en tres meses

La semana no fue favorable para el mercado argentino, a pesar de los avances del Gobierno en el Congreso sobre la reforma laboral. La inestabilidad en Wall Street influyó notablemente en el desempeño local, generando un entorno incierto.

El S&P Merval experimentó una baja del 1,2% en pesos durante la última jornada de la semana, marcando su tercera caída consecutiva en dólares. Con un valor de US$ 1,922, el índice alcanzó un mínimo en casi tres meses y acumuló una pérdida del 3,3% semanal.

Acciones del Panel Líder en Retroceso

El cierre de la semana mostró un predominio de acciones en descenso, siendo Sociedad Comercial del Plata la más afectada con una caída del 4%. En lo que va del año, solo cinco acciones han mostrado incrementos, reflejando un inicio complicado para el mercado.

Tendencias en Wall Street

En la última jornada en Nueva York, las acciones argentinas tuvieron un rendimiento mixto. Mientras que Central Puerto, Galicia y Edenor mostraron ganancias, Supervielle, Pampa y Transportadora Gas del Sur enfrentaron pérdidas significativas.

Bonos y Riesgo País

Los bonos soberanos cerraron con resultados mixtos en Nueva York; sin embargo, en la plaza local la tendencia fue positiva. El riesgo país se encuentra cerca de los 520 puntos básicos, sin lograr romper la barrera de los 500 durante las últimas dos semanas.

Fluctuaciones del Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cerró en $1,399.5, cortando una racha de seis días a la baja, aunque todavía experimenta una caída del 2,3% semanal. El tipo de cambio minorista terminó a $1,420 en el Banco Nación, reflejando una caída de $30 en los últimos cinco días.

Demanda de Dólares para Ahorro

Los analistas continúan atentos al comportamiento de la compra de divisas por los ahorristas. El año pasado, la demanda de dólares para ahorro y gastos en el exterior superó los US$ 40,000 millones, un incremento del 19% respecto a 2018, según el Banco Provincia.