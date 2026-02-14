Inicio del Año Chino 4724: Celebraciones y Fiestas en Todo el País

Argentina se prepara para una fiesta inolvidable, un evento que unirá a diversas provincias en un homenaje al Año Nuevo Chino.

Este 2023, el inicio del ciclo lunar 4724, bajo la influencia del Caballo de Fuego, promete ser una celebración sin precedentes que se extenderá mucho más allá de la Capital Federal. Con actividades que se llevarán a cabo en lugares como Salta, Tucumán, Jujuy, Córdoba y La Plata, la comunidad argentina abraza con entusiasmo las tradiciones chinas.

Una Fiesta que Ilumina al País

Además, emblemáticos monumentos de Argentina se iluminarán en tonos rojo y dorado, dando la bienvenida a un nuevo ciclo lleno de energía y deseos de prosperidad.

La Voz de la Comunidad China en Argentina

Carlos Lin, líder y comunicador destacado de la colectividad china en el país, enfatiza la importancia de esta festividad. «Argentina se posiciona como el epicentro de la celebración del Año Nuevo Chino en el mundo hispanohablante», afirmó Lin. Este reconocimiento realza el papel cultural del país en la región.

Un Mes de Celebraciones en Honor a la Tradición

Las festividades se desarrollarán hasta finales de febrero, y el programa incluye una rica mezcla de rituales tradicionales, espectáculos artísticos y una oferta gastronómica que atraerá a miles.

Simbolismo y Mensaje del Caballo de Fuego

El significado del nuevo ciclo es profundo; según Lin, «el Caballo de Fuego simboliza la recompensa al esfuerzo. Este mensaje se refleja en la esencia de los festejos de este año».

Integración Cultural en el Calendario Nacional

Los organizadores de la «ruta del Año Nuevo Chino» están comprometidos con realzar el interés local por las tradiciones asiáticas, incorporando esta celebración en el calendario de eventos más importantes del país.

Actividades Destacadas en Buenos Aires y Más Allá

Entre los eventos destacados, se encuentran los vibrantes desfiles de leones y dragones en el Barrio Chino. Además, los diques de Puerto Madero acogerán emocionantes competencias de botes dragón, que combinan habilidad deportiva con significados culturales profundos.

La Plata como Epicentro de la Celebración

El fin de semana del 21 y 22 de febrero, la Plaza Moreno de La Plata será el escenario de un encuentro multitudinario. Con más de doscientos puestos y cincuenta presentaciones, se busca consolidar su título como la fiesta más grande del continente.

La agenda incluye la famosa Ceremonia de Clavado de Pupilas, además de shows musicales, exhibiciones de artes marciales y un desfile de moda imperial, todo lleno de esplendor y tradición.

Celebraciones en Otras Provincias

Salta y Jujuy también contarán con actividades oficiales, mientras que San Miguel de Tucumán se unirá a la celebración por primera vez. Córdoba repetirá su exitoso festejo, cerrando el mes con broche de oro.