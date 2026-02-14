Ventas de anualidades pensionales alcanzan récord: promedio supera las £80,000

Título: El Resurgir de las Rentas Vitalicias: Nuevas Oportunidades en la Planificación de Herencias

Bajada: Ante los cambios en la fiscalidad de las pensiones, las rentas vitalicias ganan popularidad, marcando un récord histórico en ventas y generando interés en la planificación patrimonial.

Las ventas de rentas vitalicias alcanzaron cifras sin precedentes, gracias a la reciente modificación en las normativas fiscales sobre herencias. Según datos del sector, las transacciones crecieron un 4% en 2025, totalizando 7.400 millones de libras, y por primera vez, el promedio destinado a estas inversiones superó las 80.000 libras.

Causas del Aumento en la Demanda

Tradicionalmente consideradas una opción poco atractiva y de bajo rendimiento, las rentas vitalicias están recuperando su atractivo. La incertidumbre económica y el deseo de proteger el patrimonio de la carga impositiva han impulsado a muchas personas a considerar esta alternativa financiera como una opción viable.

¿Qué es una renta vitalicia?

Una renta vitalicia permite convertir los ahorros de una pensión en un ingreso garantizado durante la vida del contratante, o por un plazo específico. A través de este producto, se realiza un pago único a una compañía de seguros, que a su vez asegura un retorno regular.

Contexto del Mercado de Pensiones

Hubo un desplome en la demanda de rentas vitalicias tras la introducción de las «libertades de pensiones» en 2015, que permitieron a los individuos acceder a su dinero sin obligación de adquirir una renta. Sin embargo, la reciente reforma anunciada por Rachel Reeves en el presupuesto de octubre de 2024 ha reavivado el interés en estos productos.

Cambios en el Impuesto de Sucesiones

A partir de abril de 2027, se aplicará el impuesto de sucesiones sobre los fondos no utilizados en planes de pensiones, lo que incluye las pensiones de contribución definida, que abarcan la mayoría de las opciones de pensiones privadas y laborales. Esto implica que el dinero que no se utilice antes de fallecer puede ser gravado como parte del patrimonio.

Perspectivas Futuras

La información proporcionada por la Asociación de Aseguradoras Británicas subraya un creciente interés en las rentas vitalicias como herramienta de planificación patrimonial. Clare Moffat, de Royal London, señala que las recientes reformas han llevado a un aumento notable en la consulta sobre estas opciones.

Mejor Valor en el Mercado

Las rentas vitalicias también han mostrado un aumento en su rentabilidad. Según datos de Fidelity International, un hombre de 66 años en buena salud con un ahorro de 300.000 libras podría adquirir una renta vitalicia que garantice un ingreso anual de 22.440 libras, lo que representa una tasa de alrededor del 7,5%. Este dato contrasta notablemente con los 4-5% ofrecidos hace cinco años, lo que implicaría solo 13.500 libras anuales desde el mismo capital.