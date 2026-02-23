Un Año Sin Lian Flores: Su Padre Clama ‘Está Vivo, Alguien Lo Tiene’

Un año ha pasado desde la misteriosa desaparición de Lian Gael Flores Soraide, y su familia sigue en la búsqueda de respuestas. La angustia y la incertidumbre persisten en el corazón de sus padres, quienes claman por información.

Desaparición Inexplicada en Córdoba

El 22 de febrero de 2022, en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba, el pequeño Lian, de solo 3 años, desapareció de su hogar. Según relatan sus padres, tras una siesta, se despertaron para encontrar al niño ausente mientras jugaba con sus hermanos. El único rastro hallado fue su pantalón corto azul, encontrado al día siguiente en la entrada de la casa.

Investigaciones en Curso

Recientemente, el abogado de la familia, Carlos Nayi, anunció operativos en Perú y Bolivia, tras recibir información sobre un niño no identificado que habría estado internado en un hospital en Perú. Esta pista fue rápidamente comunicada al juez federal a cargo del caso.

Además, trascendió que había indicios de que Lian podría haber sido visto en Bolivia, lo que motivó nuevas investigaciones en la región. «La hipótesis de trata de personas está ganando fuerza, aunque aún no se tiene confirmación», comentó Nayi.

Operativos Amplios y Buscas Intensivas

La causa se investiga en dos fueros: el provincial y el federal, este último activado por las sospechas de trata. Desde el primer día, multitudinarios operativos de búsqueda abarcaron un área de cuatro mil metros, incluyendo campos y viviendas cercanas, sin que se encontraran pistas sobre Lian.

Progresos y Nueva Información

A finales del año pasado, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville lanzó una imagen actualizada del niño, generada con tecnología de inteligencia artificial, como parte de los esfuerzos por encontrarlo. En una reunión entre la familia y autoridades, se incrementó la recompensa a 40 millones de pesos por información veraz sobre su paradero.

Rumores y Sospechas en la Comunidad

La comunidad de Ballesteros Sud, donde se distribuyen viviendas precarias, ha sido un foco de atención para las autoridades. Elías, el padre de Lian, destacó la proximidad de ciertos vecinos y expresó sus dudas sobre su conocimiento del movimiento de la familia. «Alguien que conocía nuestra rutina lo llevó», afirmó.

La Lucha de un Padre por la Verdad

A pesar de la incertidumbre, Elías mantiene la esperanza de que su hijo esté vivo. «Creo firmemente que alguien lo tiene», declaró. En un emotivo llamado a la comunidad, invitó a participar en una marcha realizada en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros, pidiendo apoyo para encontrar respuestas sobre su hijo. «No queremos que esto quede en el olvido», concluyó.

Las autoridades piden que cualquier persona con información se comunique a través de los números de emergencia para facilitar la búsqueda de Lian.