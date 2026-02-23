Inflación del primer trimestre de 2026: 8,5%, supera al mismo periodo de 2025

Las últimas proyecciones indican que la inflación podría acumular un 8,5% en los primeros meses de 2026, con cifras mensuales superiores al 2,5%. Un panorama preocupante para la economía del país.

Un panorama inflacionario inestable

Según un reciente informe de Fundación Capital, la inflación en Argentina podría registrar un aumento acumulado de aproximadamente 8,5% en el primer trimestre de 2026. La continua tendencia al alza se refleja en los registros mensuales, que permanecen por encima del 2,5%.

Este estudio examina la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) manejado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y detalla las expectativas inflacionarias, así como los factores que impulsan esta dinámica.

Expectativas a corto plazo

En diciembre de 2025, la inflación mensual alcanzó el 2,8%, mientras que enero de 2026 se cerró con 2,9%. Esto marca ocho meses consecutivos de aceleración, siendo la inflación núcleo de un 3% en diciembre y con ligeras señales de desaceleración en enero.

Las proyecciones a 12 meses muestran una inflación esperada de alrededor del 30% anual, variando según el nivel de ingresos: los hogares con menos recursos anticipan un aumento del 35,5%, mientras que los de mayores ingresos estiman un 29,2%.

Factores que contribuyen al aumento de precios

Entre los principales factores inflacionarios, se destaca el incremento en el precio de la carne. En febrero, el valor del novillo aumentó un 7% y un 37% desde noviembre, lo que ha llevado a un incremento mensual promedio del 6% en el rubro de carnes.

Además, se han observado aumentos en los precios regulados, como el gas, que subió un 12,5%, y el servicio de agua, con un 4%. Por su parte, los servicios de telecomunicaciones y medicina prepaga continúan experimentando incrementos mensuales de entre 2,5% y 4%.

Proyecciones a corto plazo

Para marzo, Fundación Capital anticipa que los precios podrían experimentar subidas estacionales debido al regreso a clases y la transición hacia el otoño-invierno. Se prevé un aumento del 4,5% mensual en componentes estacionales, lo que podría llevar la inflación a 2,6% en febrero y 2,8% en marzo.

Si estas proyecciones se cumplen, el incremento total del IPC en el primer trimestre de 2026 sería del 8,5%, superando el 7,9% acumulado durante el mismo período en 2025.

Perspectivas y desafíos futuros

El informe recalca que el camino hacia la desinflación sigue estando condicionado por la evolución de los precios regulados y las expectativas inflacionarias. A corto plazo, se enfrenta el desafío de evitar que la inflación se consolide por encima del 3% mensual, en un contexto marcado por continuos ajustes de precios.