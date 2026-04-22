Una duquesa rebelde: 3 maridos, 47 títulos y su vida a su manera

Desde su nacimiento en 1926 en el Madrid de los «años locos», Cayetana Fitz-James Stuart se convirtió en un ícono de la aristocracia y la modernidad. Ahora, su vida es el centro de atención gracias a una nueva serie documental en Netflix.

Nacida para Ser Leyenda

Cayetana Fitz-James Stuart, conocida como la duquesa de Alba, nació el 28 de marzo de 1926 en Madrid, en una época marcada por la opulencia y la libertad femenina. Desde sus primeros días, su vinculación con la realeza europea la colocó en el centro de las miradas, llegando incluso a tener a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia como padrinos.

Una Vida de Desafíos

La historia de Cayetana no estuvo exenta de dificultades. Su infancia se vio marcada por el exilio en 1931, cuando la II República obligó a su familia a huir. Además, la Guerra Civil de España (1936-1939) la separó de su madre, quien enferma de tuberculosis, no podía acercarse a ella. Este distanciamiento afectó profundamente su relación familiar, algo que el documental detalla con emoción.

Una Pasión por Sevilla

Aunque nacida en la capital, Cayetana sintió siempre una conexión especial con Sevilla. Su tía Sol la introdujo en el mundo del flamenco y la cultura andaluza, llevándola a establecerse en el histórico Palacio de las Dueñas. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la identidad española, abrazando sus tradiciones y costumbres con fervor.

Rompiendo Moldes en la Aristocracia

Cayetana fue una mujer audaz, ‘sintiéndose como un «sapo de otro pozo»‘. No dudó en bailar flamenco en público, manejar su propio automóvil y conectar con personas fuera de su círculo aristocrático. Con 47 títulos nobiliarios, ostentó el récord Guinness por ser la persona con más títulos en el mundo, pero siempre se mostró humilde y fiel a sus principios.

Amor y Matrimonio: Tres Veces Sujeto a Escándalo

Su vida amorosa fue turbulenta. Cayetana tuvo seis hijos con su primer marido, Luis Martínez de Irujo, quien falleció en 1972. Años después, se casó con el exsacerdote Jesús Aguirre, pero tras su muerte, encontró el amor nuevamente con Alfonso Díez, 24 años menor que ella, lo que provocó grandes controversias en su familia.

La Duquesa y sus Nietos

Cayetana fue abuela de nueve nietos, aunque su relación con ellos fue compleja. Su hijo mayor, Carlos, reveló que ella mostraba favoritismo hacia tres de ellos, un tema que se aborda en el documental. A pesar de las tensiones familiares, su carácter fuerte y caritativo dejó una huella en la comunidad.

Un Legado Inmortal

El 20 de noviembre de 2014, Cayetana Fitz-James Stuart falleció a los 88 años en Sevilla. Su vida, llena de extremos y matices, desde la nobleza hasta el compromiso social, la ha convertido en un verdadero ícono del siglo XXI. Ahora, con su historia narrada en la serie Cayetana, la duquesa de todos de Netflix, su legado sigue vivo y en el centro de todas las conversaciones.