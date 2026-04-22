Mercado Pago: Así protegen los argentinos su dinero en eventos masivos

Eventos Masivos: Cómo los Argentinos Protegen sus Pagos y Dispositivos

Con el regreso de recitales y festivales, los argentinos implementan nuevas medidas para cuidar su dinero y dispositivos. Descubre cómo la tecnología y los hábitos de seguridad han evolucionado en este contexto.

Los asistentes a eventos masivos han transformado sus hábitos en la era digital. Según un estudio de Mercado Pago, el 75% planea disfrutar de conciertos, festivales y eventos deportivos en los próximos meses, lo que ha llevado a una mayor cautela en la gestión de pagos.

La Tecnología al Servicio de la Seguridad

El uso del teléfono móvil ha adquirido un papel crucial para:

Realizar pagos

Acceder a lugares

Gestionar consumos

Más del 62% de los usuarios han comenzado a tomar precauciones para proteger tanto su dispositivo como sus billeteras digitales. La seguridad del celular se convierte en una prioridad, y muchos evitan usarlo en áreas densamente pobladas, sacándolo solo para realizar transacciones.

Cambio en los Hábitos de Pago

El informe revela que nueve de cada diez argentinos toma precauciones adicionales al pagar en estos eventos. Dentro de estas medidas, el código QR se destaca como el método preferido, seleccionado por el 63% de los usuarios de Mercado Pago debido a su practicidad y seguridad en comparación con el efectivo y las tarjetas físicas.

Métodos de Seguridad Incorporados

La protección de cuentas y datos personales vinculados a las billeteras digitales es esencial. Cada vez más asistentes utilizan herramientas como:

Biometría

Reconocimiento facial

Verificación en dos pasos

Alrededor del 52% de los usuarios ha adoptado sistemas de huella digital o reconocimiento facial, que añaden una capa adicional de seguridad ante accesos no autorizados.

Desafíos en la Seguridad Digital

A pesar de los avances, un 48% de los usuarios aún no activa medidas de seguridad adicionales, a menudo por desconocimiento de los riesgos asociados. En caso de robo o pérdida de dispositivos, la rápida reacción es clave; seis de cada diez saben que deben reportar el incidente para bloquear el acceso de manera preventiva.

Desde Mercado Pago, se aconseja activar funciones como la biometría, designar contactos de confianza y revisar la configuración de seguridad de la cuenta. Estas simples acciones pueden marcar la diferencia entre disfrutar del evento o enfrentar inconvenientes.