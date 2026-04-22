Pichetto rechaza la eliminación de las PASO, respaldado por gobernadores

La Controversia del Proyecto de Reforma Electoral en Argentina

El diputado Miguel Angel Pichetto critica con dureza la iniciativa del gobierno, que propone eliminar las PASO, y expresa su escepticismo sobre su posibilidad de aprobación.

La propuesta de reforma electoral presentada por el presidente Javier Milei ha desatado un intenso debate en el Congreso. El proyecto, que busca eliminar las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), es objeto de cuestionamientos por parte de varios legisladores, incluyendo a Miguel Angel Pichetto, quien considera que la iniciativa enfrenta serias resistencias, incluso dentro del oficialismo.

Reacciones en el Congreso

Milei anunció que este miércoles enviaría su propuesta al Congreso para iniciar el proceso de discusión en las comisiones correspondientes. Sin embargo, Pichetto, actual líder de la bancada Encuentro Republicano Federal, asegura que existen bloques en ambas cámaras que están firmemente en contra de la eliminación de las PASO, un sistema que permite una mayor ordenación en la oferta electoral de la oposición.

Argumentos en contra de la reforma

Pichetto argumentó que la eliminación de las PASO se justifica con el pretexto de costos económicos, pero descalificó esa razón indicando que no realizar elecciones también podría ser una opción económica. En declaraciones a TN, apuntó a la importancia de observar cómo votan los gobernadores en relación con la reforma.

Defensa del sistema electoral actual

El exsenador expresó su preocupación por el impacto que tendría esta reforma en el sistema político argentino. «No corresponde alterar las reglas de juego electoral a un año y medio de las elecciones. El sistema actual garantiza la participación y ha demostrado ser transparente», subrayó Pichetto. También destacó que siempre que se han elegido candidatos, estos han resultado vencedores sin que se haya registrado fraude.

Oposición entre los gobernadores

El senador sanjuanino Sergio Uñac se unió al rechazo de la reforma, argumentando que «la eliminación de las PASO confirma la necesidad de una fuerte propuesta política que escuche y abarque a todos los sectores». Propuso además una interna amplia y participativa para el peronismo y sus aliados, alejándose de las decisiones impuestas.

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