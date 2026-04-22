El Vaticano presenta ‘La Argentina de Francisco’: Un documental sobre las raíces de Jorge Bergoglio

"Descubriendo a Francisco: Un Viaje al Corazón de Jorge Mario Bergoglio"

Un documental revela la vida de Bergoglio antes de ser Papa

El nuevo documental italiano, La Argentina de Francisco, nos invita a profundizar en la vida de Jorge Mario Bergoglio, explorando sus raíces en Buenos Aires y cómo estas experiencias configuraron al Papa que conocemos hoy. Presentado en la Filmoteca Vaticana, ofrece una mirada conmovedora y reflexiva.

La obra, producida por Telepace junto a medios vaticanos, da vida a un recorrido inédito sobre el pontífice, revelando las ideas que marcaron su papado, como la «Iglesia hospital de campaña» y la «globalización de la indiferencia». Estos conceptos, que hoy resuenan en todo el mundo, nacieron décadas atrás en su Argentina natal.

Un Vínculo Profundo con Buenos Aires

A partir del 22 de abril, el documental estará disponible gratuitamente en la plataforma Play2000 hasta el 9 de mayo, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de comprender mejor el enfoque pastoral de Bergoglio a través de lugares y hábitos significativos que marcaron su vida.

Personas Clave y Recuerdos Valorados

El director, Eugenio Bonanata, nos presenta un retrato familiar de Bergoglio a través de testimonios de aquellos que lo conocieron en los barrios de Flores y Almagro. Se destacan momentos esenciales, como su afición por el club San Lorenzo y el día clave en que decidió convertirse en sacerdote tras una confesión en la basílica de San José de Flores.

Un Maestro Comprometido con la Sociedad

El documental también explora la faceta menos conocida de Bergoglio como docente de Literatura. Antiguos alumnos lo recuerdan como un “formador de personas” y un ferviente defensor de la acción social. En sus clases, promovió la idea de que el conocimiento no debería ser solo un servicio a Dios, sino una herramienta para el cambio social.

El Legado de la Inclusión y la Empatía

Durante su trayectoria como arzobispo, Bergoglio transformó dinámicas en las «villas miseria», creando el Vicariato de las Villas y promoviendo iniciativas como los «Hogares de Cristo», que apoyan a jóvenes en recuperación de adicciones, con más de 300 centros activos en Argentina.

Un Tributo con Significado

El estreno del documental coincide con el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, marcando un homenaje significativo a su legado. Bonanata enfatiza que la visión de Bergoglio ya estaba presente en su vida cotidiana antes de ocupar el Vaticano, anticipando así una «Iglesia del futuro».

Un Llamado Universal

Después de su proyección en la Santa Sede, el documental se presentará en lugares simbólicos como la isla de Lampedusa y la cárcel de Regina Coeli, reflejando la cercanía de Bergoglio con las realidades de aquellos menos favorecidos, una característica distintiva de su ministerio.