Dólar blue sube y Banco Central adquiere dólares este miércoles 22 de abril

Las reservas internacionales del país han experimentado un incremento significativo, cerrando la jornada con un total de 45.841 millones de dólares. El dólar blue, por su parte, también ha registrado un alza. Aquí te traemos todos los detalles sobre la situación cambiaria actual.

Las reservas internacionales han aumentado en 62 millones de dólares durante la última jornada, evidenciando una ligera recuperación en las finanzas del Banco Central.

Dólar Blue: Un Aumento Notable

Este miércoles 22 de abril, el dólar blue cerró en $1.415 en la punta vendedor y se compró a $1.395. Esta suba de $5 respecto al cierre del día anterior refleja la volatilidad del mercado.

Movimientos del Dólar MEP

El dólar MEP se ha mantenido en una posición estable, vendiéndose a $1.420,70, lo que da cuenta de su relevancia en las operaciones financieras actuales.

Dólar Contado con Liquidación: Estabilidad en el Valor

En el caso del dólar Contado con Liquidación, su cotización se situó en $1.472,60, un dato importante para quienes buscan mover capitales hacia el exterior.

Dólar Cripto: Perspectivas en el Mercado Digital

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar se ha comercializado a un promedio de $1.464,30, mostrando las tendencias del mercado digital.

Variantes de Dólar: Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de tipos de cambio ha marcado un nuevo cotización de $1.820, afectando a diversos segmentos de usuarios.

Dólar Oficial: Referente Clave en el Mercado

El dólar minorista se ha fijado en $1.399,749 según el promedio vendedor reportado por el Banco Central. Por su parte, el dólar oficial se estableció en $1.400 para la venta, mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1.378.

Balance del Banco Central: Múltiples Dinámicas en Juego

El Banco Central ha intensificado sus intervenciones, logrando comprar 105 millones de dólares en el mercado cambiario. Este movimiento, junto con el aumento de las reservas, refleja la complejidad y dinamismo del actual escenario económico.