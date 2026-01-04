Valentín Carboni se Une a Racing

Racing da un Golpe de Efecto con la Incorporación de Valentín Carboni

La Academia sorprende al mercado de pases tras sellar el acuerdo con Inter para la llegada del talentoso mediocampista.

Racing Club logró consolidar una de las transferencias más esperadas al acordar el préstamo de Valentín Carboni, un jugador que promete brillar en el conjunto de Avellaneda. La negociación se cerró tras días de conversaciones donde el presidente Diego Milito desempeñó un rol clave, aprovechando su legado en el Inter para facilitar la operación.

Detalles de la Transferencia

El joven volante se suma al equipo por un período de un año, aunque sin opción de compra, lo que permite a Racing evaluar su rendimiento a corto plazo. Esta decisión viene tras una etapa en el Genoa, donde Carboni no logró afianzarse y acumuló solo quince partidos en la Serie A, con seis como titular y un gol anotado.

Un Nuevo Comienzo para Carboni

A sus 20 años, Valentín representa una oportunidad para revitalizar su carrera futbolística. Tras no contar con la continuidad deseada en Europa, el regreso al fútbol argentino podría ser el aire fresco que necesitaba para recuperar su mejor versión en un club con grandes expectativas.

La Visión de Racing

Con esta incorporación, Racing no solo suma calidad y juventud a su plantilla, sino que también fortalece sus aspiraciones en el torneo. La llegada de Carboni es un claro indicativo de las intenciones del club por seguir compitiendo al más alto nivel, pese a las salidas que el equipo ha sufrido en este mercado de pases.