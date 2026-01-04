Esta Criptomoneda se Afirma como la Tercera Más Valiosa del Mundo

XRP Toma el Tercer Lugar: El Ascenso Sorprendente de la Criptomoneda de Ripple

XRP, el token de Ripple, ha escalado posiciones en el mundo de las criptomonedas, dejando atrás a su competidor más cercano, BNB. Esta tendencia marcó un nuevo capítulo en el mercado digital.

XRP Supera a BNB en Capitalización de Mercado

En una sorprendente vuelta de eventos, XRP ha destronado al token BNB, convirtiéndose en la tercera criptomoneda más valiosa a nivel global, justo detrás de Bitcoin y Ethereum. Actualmente, XRP cuenta con una capitalización de mercado de más de USD 121.000 millones, frente a los USD 120.500 millones de BNB.

Este cambio es un reflejo del creciente interés de los inversores, la reciente alza de precios y las expectativas optimistas sobre el futuro del activo digital. En las últimas 24 horas, XRP ha experimentado un incremento cercano al 5%, acumulando más de 8% en la última semana.

XRP en Aumento: Precio y Tendencias Actuales

En la actualidad, el precio de XRP se sitúa alrededor de USD 2 por unidad, consolidando una tendencia creciente que se ha mantenido durante la última semana. Recordemos que en enero de 2025, XRP comenzó el año con un precio similar, alcanzando un máximo de USD 3.4 en un contexto de gran actividad del mercado.

Éxito de los ETF de XRP: Entradas de Capital Histórico

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) que incluyen XRP han cerrado diciembre con más de USD 1.150 millones en entradas de capital, siguiendo una racha de 29 días consecutivos de ingresos netos. Solo el 29 de diciembre, estos ETF sumaron más de USD 8.44 millones en nuevas entradas, evidenciando su atractivo incluso en un mes marcado por la volatilidad del mercado.

A diferencia de otros productos de inversión, como los ETF de Bitcoin y Ether, que sufrieron salidas significativas, XRP se ha posicionado como una opción sólida para los inversores buscando diversificación y seguridad en un entorno incierto. Su éxito refuerza su potencial en el ecosistema cripto y marca un hito para Ripple.