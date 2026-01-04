Palermo: El Mejor Restaurante de Buenos Aires y su Kiosco de Helados a Precios Accesibles

La icónica heladería de El Preferido se posiciona como un referente de la tradición porteña, ofreciendo sabores auténticos que celebran la estacionalidad de los ingredientes.

Un Proyecto Nacido de la Pasión

La heladería de El Preferido es el resultado de años de dedicación por parte de sus creadores, Guido Tassi y Pablo Rivero. Más que una simple tendencia, este emprendimiento representa una extensión natural de la identidad compartida con el célebre restaurante de carnes Don Julio, donde los sabores se elaboran con ingredientes frescos y auténticos, reflejando una arraigada tradición culinaria.

Helados que Cambian con las Estaciones

La premisa detrás de El Preferido es clara: usar productos de temporada sin atajos. Todos los sorbetes y helados se hacen exclusivamente con frutas de estación, recuperando la lógica que seguían los inmigrantes: aprovechar lo que se tiene en cada momento del año. Esto significa que no hay sabores fijos, sino propuestas que evolucionan con la naturaleza.

El Kiosco de Helados: Un Concepto Único

Ubicado a pocos pasos del restaurante, en Guatemala y Borges, el kiosco de helados se presenta como una sencilla y atractiva ventana, decorada con el característico color rosa que identifica a El Preferido. A diferencia de una heladería tradicional, aquí no hay mesas ni salón; el formato está pensado para disfrutar en la vereda, en una experiencia más informal y cercana.

Un Chef en el Comando

Guido Tassi, chef ejecutivo de Don Julio, lidera este proyecto con una clara visión: “Yo soy cocinero, no heladero”. Su enfoque se aleja de las fórmulas estándar, poniendo énfasis en la singularidad y el carácter de sus helados, que buscan ser diferentes y marcar una experiencia personal a cada cliente.

La Experiencia del Helado

El kiosco destaca por su helado, que no busca cumplir con un estándar industrial, sino que prioriza una textura y un sabor únicos. Los clientes pueden disfrutar de helados del día, elaborados sin aditivos, y esto es lo que lo hace especial. “No están diseñados para durar, sino para disfrutarse en el momento”, comenta Tassi.

Sabores que Representan Tradición

La esencia de estos helados está profundamente ligada a la herencia cultural de la región, marcada por influjos italianos y españoles. Esto se traduce en el uso de ingredientes de primer nivel y en el respeto por la estacionalidad. Por ejemplo, todos los sorbetes son elaborados con frutas de temporada, lo que refleja el panorama culinario que heredamos de nuestros ancestros.

¿Qué Ofrece el Kiosco de El Preferido?

Este kiosco no es solo una opción más en el abanico de heladerías, sino un espacio que presenta un enfoque diferente al helado. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de sabores variados que cambian según la temporada. Actualmente, se pueden encontrar delicias como durazno blanco con frambuesa, mango con maracuyá y ciruela con remolacha.

Calidad Superior sin Compromisos

La calidad es primordial para El Preferido. Todos los helados son elaborados con ingredientes naturales, sin conservantes ni aditivos extraños. Por ejemplo, el chocolate se hace directamente del grano de cacao, garantizando un producto más auténtico y sabroso. La leche utilizada proviene de vacas Jersey criadas libremente, lo que resalta el compromiso con la calidad.

Precios Justos y Atractivos

El kiosco proporciona una propuesta atractiva: el kilo de helado cuesta $24,000 y el cuarto $9,000, con cucuruchos artesanales elaborados con azúcar mascabado. La creatividad y el compromiso por lo artesanal aseguran que cada visita sea una experiencia de sabor única.