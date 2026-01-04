Bullrich y Larreta reavivan sus diferencias: el nuevo foco es Venezuela

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, lanzó una dura crítica hacia Horacio Rodríguez Larreta por su postura ante la crisis en Venezuela, desatando un intercambio de opiniones incendiario en las redes sociales.

La controversia entre Bullrich y Rodríguez Larreta se intensificó luego de que la senadora calificara al ex jefe de Gobierno porteño de “tibio”. Los dos políticos, que comparten un pasado en el PRO, continúan enfrentándose cuando se trata de Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela.

Desacuerdos en la Crisis Venezolana

En una reciente aparición televisiva, Bullrich afirmó que “Estados Unidos ha hecho lo correcto al actuar dentro de lo legal para extraer a un delincuente”. Su comentario surgió en medio de la noticia sobre el debilitamiento del régimen de Maduro.

Las Declaraciones de Rodríguez Larreta

Por su parte, Rodríguez Larreta enfatizó que Venezuela enfrenta una “narcodictadura” que ha llevado a su pueblo al empobrecimiento y la migración. “Maduro es un dictador sanguinario. La solución a esta crisis no puede venir de imposiciones externas; debe ser un proceso democrático y liderado por los venezolanos”, expresó Larreta en sus redes.

Intercambio de Dardos en Redes Sociales

La tensiones entre Bullrich y Larreta se recrudecieron cuando la senadora lo confrontó en línea, insinuando una sorprendente coincidencia con posturas del kirchnerismo. Larreta, no tardó en responder con ironía, compartiendo una imagen de Bullrich en su juventud junto a un cartel de Eva Duarte, sugiriendo que ella podría aclarar su actual postura.

Historia de Rivalidades

Este cruce no es nuevo. Desde la derrota de PRO en las elecciones de 2023, las diferencias entre ambos se han hecho evidentes. Bullrich, quien lideró las PASO, no logró llegar al balotaje, pero se alineó con Javier Milei rápidamente. Sus críticas hacia Larreta han sido contundentes, incluso al calificarlo como un “cadáver político”.

El Futuro Político de Ambos Líderes

Rodríguez Larreta, por su parte, ha tomado distancia del PRO y competido en las últimas elecciones desde una plataforma independiente. El escenario político en Argentina sigue siendo dinámico, con los dos líderes buscando consolidar su relevancia en un contexto lleno de desafíos y oportunidades.