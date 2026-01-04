Zeca Veloso: El talentoso hijo de Caetano rinde homenaje a su madre con un álbum cautivador

Zeca Veloso, el talentoso hijo de Caetano Veloso, presenta "Boas Novas", un álbum que promete dejar huella en su carrera. Con un estilo introspectivo y arreglos delicados, Zeca nos invita a un viaje sonoro que destaca desde la primera nota.

El Debut de Zeca Veloso

En una conversación a través de Zoom con Clarín, Zeca, el segundo de los tres hijos de Caetano, deslumbran con su impresionante parecido a su padre, evocando la magia de los años 70 con «Doces Bárbaros». A sus 33 años, Zeca presenta su primer álbum, un trabajo que inició en 2018 y que ha sido meticulosamente orquestado a lo largo de los años.

Una Creación Larga y Deliberada

Zeca comparte su experiencia en la realización del álbum: «Comenzamos en 2022 y lo terminamos ahora en 2025. Un proceso laborioso pero gratificante, donde cada colaboración suma». Este nuevo material, lleno de matices, ha recibido elogios desde su lanzamiento.

Emociones y Colaboraciones

«Boas Novas» presenta diez canciones en las que Zeca compuso siete, mientras otras tres contaron con la participación de colaboradores. Temas como «Salvador» y «Máquina do Rio» son solo el inicio de un álbum que fusiona ritmos brasileños con sonidos contemporáneos.

La Influencia Familiar

La influencia de su padre, Caetano, es innegable, pero Zeca también reconoce la fuerte presencia de su madre, Paula Lavigne, en su obra. «Cada canción surge de un lugar espiritual, comenzando por mis experiencias con ella», reflexiona.

Reflexiones sobre Identidad Cultural

Este álbum no solo celebra la musicalidad, sino que también cuestiona la identidad brasileña. En «Desenho de Animação» y «Carolina», Zeca aborda las huellas del imperialismo y la autenticidad cultural, mostrando su aguda perspectiva sobre un Brasil en constante cambio.

El Futuro de Zeca Veloso

Con los planes de presentar su música en escenarios argentinos, Zeca busca reunir a su banda para llevar sus complejas composiciones a la vida en vivo. «Estoy emocionado por lo que vendrá. No es fácil adaptar este álbum en un formato para conciertos, pero estoy en ello», asegura.

Un Estilo Musical Único

Su amor por instrumentos vintage, como el Fender Rhodes, se hace notar en su música, brindando un sonido único que fusiona nostalgia con modernidad. Con «Boas Novas», Zeca Veloso reafirma su lugar en el mundo de la música, mostrando que es mucho más que un apellido famoso.