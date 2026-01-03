Venezolanos alzan su voz de esperanza en el Obelisco

Las calles de Buenos Aires vibraron este sábado cuando la comunidad venezolana se reunió para celebrar la detención de Nicolás Maduro, tras una intervención militar de Estados Unidos. Esta manifestación, que tuvo lugar frente al icónico Obelisco, fue impulsada por un renovado espíritu de esperanza.

Un Escenario de Esperanza en el Obelisco

A las 17 horas, la plaza frente al emblemático monumento porteño se transformó cuando un camión descargó estructuras metálicas para un escenario improvisado. Los presentes, ondeando banderas venezolanas y algunas de Estados Unidos, llevaban consigo la camiseta de la selección de fútbol Argentina, creando un ambiente de unión.

Voces de Alegría y Euforia

La energía en el lugar era palpable. La multitud coreaba, “Y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó”, mientras las emociones brotaban. Carmen Teresa Pérez, una venezolana radicada en Argentina desde hace siete años, expresaba su felicidad: “Esto fue muy esperado para mí. Es pura euforia”.

Visión de Futuro

Carmen también reflexionó sobre los comentarios de Trump sobre el futuro de Venezuela: “Es mejor esperar a ver qué pasa. Lo más importante es sacar a esta gente, porque no podía haber algo peor”. Su determinación y esperanza resuena entre muchos otros.

La Fe en el Cambio

Migdalia Velázquez, que marchaba junto a su hermana y amigos, compartió su deseo de un cambio: “Tenemos la fe y la esperanza de que sea solo la transición”. A pesar de las dificultades, la lucha por la democracia en Venezuela sigue firme.

Emociones en la Multitud

A unos metros del escenario, Karli y Ronny Rondón, quienes viven en Argentina hace ocho años, compartían que no habían podido dormir tras recibir noticias de la situación en Caracas. La incertidumbre los había mantenido en vilo, pero la esperanza en un futuro mejor los mantenía unidos.

Momentos de Reflexión

Ronny expresó sus reservas sobre los planes de Trump: “Lo tomamos con pinzas. La corrupción siempre fue un problema, y necesitamos que esta gente se vaya”. Karli complementó: “Lo importante es que volvamos a ser un país libre”.

Las Lógicas de la Lucha

Julio Gutiérrez llegó al Obelisco con su familia, reconociendo la complejidad de la intervención: “Agotamos todos los recursos. Esta era la oportunidad”, dijo, conmocionado y esperanzado por lo que venía.

Expresiones de Solidaridad

Poco antes del cierre del evento, Elisa Trotta Gamus, ex embajadora venezolana, subió al escenario para expresar: “No podemos olvidar a los que han sufrido en nuestro país”. Su discurso resonó en los corazones de los presentes, muchos de los cuales llevaban el peso de la historia en su piel.

Unidos por un Futuro Brillante

Durante la manifestación, se destacó la importancia de mantenerse unidos en pro de un futuro esperanzador. La gente, llena de emoción, comenzó a iluminar el Obelisco con luces tricolores, sellando una jornada de celebración y reivindicación.