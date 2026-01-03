Rusia e Irán condenan el ataque de EE.UU. a Venezuela y la detención de Maduro

La sorprendente incursión militar estadounidense en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha desatado una ola de condenas y preocupaciones a nivel internacional.

Un ataque histórico

En un hecho sin precedentes en la historia contemporánea venezolana, fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque en la madrugada de este sábado, logrando apresar al presidente Maduro. La acción ha suscitado respuestas vehementes de varias naciones, incluida Rusia, que ha mantenido vínculos estrechos con el régimen chavista por más de dos décadas.

Reacciones de Aliados de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó firmemente el ataque, argumentando que constituye una «flagrante violación de la soberanía nacional». Por su parte, Rusia también expresó su preocupación. En un comunicado oficial, afirmaron: «Estado Unidos ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela, algo que es profundamente condenable».

Además, Moscú instó a los líderes estadounidenses a reconsiderar su postura y liberar a Maduro, al que consideran el presidente legítimo del país. El Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, conversó con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para manifestar su solidaridad con el pueblo venezolano.

La posición de China

La reacción de China no se hizo esperar. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su consternación y condenó el uso de la fuerza por parte de EE.UU., resaltando que estas acciones atentan contra el derecho internacional y amenazan la paz en América Latina.

La Perspectiva de Europa

El gobierno español hizo un llamado a la prudencia tras los eventos. El Ministerio de Asuntos Exteriores abogó por una desescalada en la tensión y a respetar los principios del derecho internacional. El presidente Pedro Sánchez aseguró que España no reconocerá un régimen impuesto por la fuerza, pero tampoco aceptará una intervención violatoria de las normas internacionales.

Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron destacó la necesidad de que la oposición, representada por el candidato Edmundo González, supervise una transición pacífica y democrática en la nación sudamericana.

Posiciones Divergentes

Las reacciones continuaron llegando. El primer ministro británico, Keith Starmer, enfatizó que Reino Unido no participó en el operativo y subrayó la importancia de adhering a los principios del derecho internacional. Mientras tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestó que una intervención militar no es la solución, aunque subrayó el derecho de un país a defenderse.

Medidas Internacionales

El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado a una reunión de emergencia para abordar esta situación. El secretario general, António Guterres, expresó su preocupación, advirtiendo que la intervención militar podría acarrear consecuencias graves para la región.

Guterres también destacó que estas acciones establecen un precedente peligroso a nivel internacional.