De la gloria en River a ser dirigido por Maradona: un ícono del fútbol argentino anuncia su retiro

Leonel Vangioni, el reconocido lateral argentino, ha decidido poner fin a su carrera profesional a sus 38 años, dejando una huella imborrable en el mundo del fútbol.

Un Trayecto de Éxito y Pasión

Después de casi dos décadas en la alta competencia, Vangioni se despide del fútbol. Su carrera lo llevó a jugar con grandes clubes como River Plate, Milan, y Rayados de Monterrey. En su último paso por Quilmes, tuvo una participación limitada, acumulando solo 484 minutos durante la temporada 2025.

Recuerdos y Reconocimientos

En un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el jugador expresó: “Después de 19 años, hoy pongo fin a mi carrera como jugador profesional, etapa que fui muy feliz y que disfruté muchísimo!”. Vangioni, que ha compartido vestuarios con diversas leyendas del fútbol, destacó su gratitud hacia compañeros, entrenadores y hinchas.

Una Trayectoria Brillante en Clubes y Selección

El futbolista, que se destacó en River Plate, donde ganó seis títulos, incluido la Copa Libertadores en 2015, también tuvo la oportunidad de representar a la selección argentina bajo la dirección de tres entrenadores distintos, incluido Diego Maradona.

El Mensaje de Despedida

“Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros y a todos los empleados de los clubes donde jugué”, comentó Vangioni, quien también dedicó unas palabras especiales a su familia y, en particular, a su pareja, Mariana Acosta. “A mis 3 amores que se bancaron muchos cambios como unos campeones siempre orgullosos de su papá”, añadió con emoción.

Un Último Gol y Nuevos Comienzos

Su trayectoria incluye un último gol en un partido con Rayados de Monterrey en 2019, donde anotó el tanto decisivo contra Tiburones Rojos. Tras dejar la Banda, su carrera continuó en el fútbol paraguayo con Libertad e incluso regresó a Newell’s, donde jugó la mayor cantidad de partidos de su carrera, con un total de 209 encuentros.

Legado en el Fútbol Argentino

Leonel Vangioni inició su andanza en la selección argentina en 2009, destacándose en varios partidos amistosos y competencias oficiales. Su compromiso y dedicación han sido un ejemplo de profesionalismo, y su legado perdurará en la memoria de los aficionados.