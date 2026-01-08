Victoria enfrenta condiciones de incendio catastróficas en medio de ola de calor en el sureste

Australia Enfrenta Condiciones Extrema de Calor y Riesgo de Incendios

El sur y este de Australia se preparan para enfrentar un apocalipsis de calor, con temperaturas que podrían superar los 45°C y una alerta de incendios en todo el país.

El viernes, condiciones de incendios severos amenazaron a varios estados del sureste australiano. Victoria está en alerta máxima, con temperaturas que se prevé alcancen hasta 43°C en Melbourne y regiones adyacentes. Las autoridades advierten sobre un riesgo inminente de incendios incontrolables.

Alertas de Incendio en Victoria

Victoria se encuentra bajo una prohibición total de fuego, y los cruceros infernales están activos en varias áreas. El Comisionado de Gestión de Emergencias de Victoria, Tim Wiebusch, ha señalado que estas nuevas olas de calor podrían facilitar la rápida propagación de incendios.

Condiciones Climáticas Extremas

La ola de calor es acompañada de vientos dañinos y una alta probabilidad de rayos secos. Distritos como el centro y noroeste de Victoria han alcanzado niveles peligrosos de alerta de fuego, mientras que en el resto de Australia del Sur y en la región de Riverina, Nueva Gales del Sur, las condiciones son igualmente preocupantes.

Temperaturas Récord y Consecuencias

El jueves, varias ciudades en el sur de Australia alcanzaron sus temperaturas más altas para enero, incluyendo a Renmark, que batió récords con 47.3°C. No solo se señala el calor durante el día, sino también noches calurosas que no ofrecen alivio, lo que eleva el riesgo de problemas de salud.

Consejos de Seguridad en Olas de Calor

Las autoridades insisten en que la población tome precauciones. «Es crucial mantenerse fresco e hidratado y evitar salir al exterior en la medida de lo posible», comenta la meteoróloga Sarah Scully.

Perspectivas Futuras

Se espera que un cambio de clima refrescante llegue a la región suroeste de Victoria en la tarde, lo que podría traer alivio temporal, aunque aún se prevén temperaturas elevadas en Nueva Gales del Sur. Este fin de semana, partes del estado podrían enfrentar temperaturas propias de un verano extremo, alcanzando hasta 42°C en Sydney.

Por su parte, Tasmania ha declarado una prohibición total de fuego para el sur y las Islas Furneaux, mientras que en el noreste de Queensland se vigila un sistema tropical que podría intensificarse, sumando más preocupación a un panorama ya complejo.

El impacto del cambio climático en la frecuencia de estas condiciones extremas es indiscutible, y los meteorólogos advierten que este verano podría ser solo el comienzo de un nuevo patrón climático en Australia.