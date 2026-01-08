Diquecito Wellness Clinic y Resort: 80 años de salud y un nuevo programa de longevidad

Enclavado en las hermosas sierras de Córdoba, Diquecito Wellness Clinic & Resort festejó su 80° aniversario como pionero en bienestar y salud integral en América Latina. Desde su fundación en 1946, este emblemático instituto ha sido un referente en la fusión de ciencia, salud y naturaleza.

Una Historia de Visionarios: El Legado del Dr. Pablo Busse Grawitz

La historia de Diquecito es un homenaje al Dr. Pablo Busse Grawitz, su fundador, un científico alemán que transformó el concepto de salud con su enfoque innovador y holístico. Su pasión por la medicina, la investigación y la nutrición le valieron una nominación al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, una distinción que habla de su impacto en el campo.

Un Liderazgo Familiar Continuo

Hoy, el legado del Dr. Busse perdura bajo la dirección de su nieto, Brian Hussey, quien guía un equipo de expertos comprometidos con los valores que cimentaron Diquecito: excelencia, calidez humana y dedicación al servicio.

Celebrando 80 Años de Éxitos

El gran festejo del aniversario se llevó a cabo en un ambiente exclusivo, reuniendo a huéspedes y figuras destacadas del arte y la cultura, como el reconocido músico León Gieco y el conductor Juan Alberto Mateyko. Este encuentro íntimo no solo celebró la historia de Diquecito, sino que también sirvió como plataforma para presentar las novedades de la institución.

Nuevas Iniciativas para el Futuro

Durante la velada se revisaron los marcadores más importantes de la clínica, destacando propuestas como el programa Leader’s Performance, creado para líderes y empresarios, que ha tenido una increíble aceptación. Además, se formalizó una alianza con Garmin, apuntando a un mayor impacto en el bienestar integral.

Compromiso con la Longevidad

De cara al futuro, se presentó un nuevo Programa de Longevidad, cuyo lanzamiento está previsto para marzo. Este programa ya tiene su preventa activa y refuerza la tradición de Diquecito en medicina preventiva y en la búsqueda de un bienestar duradero.