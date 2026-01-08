Fernando Belvedere: ‘El 2026 inicia con gran expectativa en créditos hipotecarios’

Con el inicio del 2026, el sector inmobiliario argentino muestra claros signos de recuperación, dejando atrás un 2025 lleno de incertidumbre. Las condiciones del crédito hipotecario se han vuelto a posicionar como una alternativa viable para quienes buscan acceder a su hogar.

El inicio de 2026 trae aire fresco al mercado inmobiliario en Argentina. Tras un 2025 marcado por la cautela y la falta de financiamiento, los expertos anticipan un aumento significativo en la demanda de créditos hipotecarios. Según Fernando Belvedere, las expectativas son altas y, tras el proceso electoral, el clima ha cambiado favorablemente.

La Reapertura del Crédito Hipotecario

El financiamiento hipotecario prácticamente se detuvo en 2025, con los bancos cerrando las puertas a quienes buscaban créditos. “Era difícil conseguir cualquier tipo de financiamiento. Las tasas eran desalentadoras”, recuerda Belvedere. Sin embargo, en diciembre comenzó a vislumbrarse un cambio, aunque las tasas de interés eran elevadas, alcanzando hasta el 13%. “La experiencia negativa de años anteriores dejó un impacto significativo en la confianza de los consumidores”, señala.

Reducción de Tasas y un Nuevo Comienzo

Recientemente, las tasas han comenzado a bajar, ubicándose entre el 7% y el 9% más UVA. Este cambio ha permitido que un nuevo grupo de compradores, antes temerosos, se atreva a solicitar créditos. “Para muchos, el crédito hipotecario sigue siendo la única manera de acceder a una vivienda propia”, destaca Belvedere, enfatizando la urgencia de atender el déficit habitacional.

Indicadores Positivos en el Mercado

Aunque aún faltan cifras oficiales, el interés por la compra de viviendas ha crecido. Las solicitudes de créditos iniciadas en noviembre y diciembre comenzarán a reflejarse en las escrituras en los próximos meses. “Enero ha registrado un número récord de escrituras, lo que indica una tendencia alentadora”, resalta el especialista, aunque aclara que el proceso de recuperación será gradual.

¿Qué Viviendas se Compran y Dónde?

Pese a la reactivación, la mayoría de los créditos se destinan a la compra de viviendas ya construidas, orientándose especialmente a las primeras adquisiciones o al cambio de propiedad. “Las familias buscan viviendas que se adapten a sus nuevas necesidades”, explica Belvedere. Sin embargo, las expectativas sobre créditos para viviendas en pozo no se han concretado, y las líneas de financiamiento como Procrear están ausentes. En cuanto a la ubicación, el interés es amplio y diverso: “La gente busca opciones en todos los barrios”, concluye.