Milei y Díaz Ayuso se reúnen en Casa Rosada y acuerdan postura conjunta sobre Venezuela

El presidente argentino Javier Milei se reunió este jueves en la Casa Rosada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este encuentro, cargado de significado político, se centró en la crítica situación en Venezuela tras la reciente detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

La cita, considerada más que una simple visita protocolar, reunió a figuras clave, como el canciller Pablo Quirno, con el objetivo de fortalecer una posición común en medio de un nuevo panorama regional y reafirmar el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos.

Un diálogo de alto impacto político

El tema principal de la conversación fue la crisis en Venezuela y el apoyo explícito de Milei a la política exterior del presidente estadounidense. La operación militar que resultó en la captura de Maduro fue discutida, así como el inicio de un proceso de transición en el país caribeño.

Estrategia internacional de Javier Milei

La reunión con Díaz Ayuso forma parte de la estrategia de Milei para fortalecer su perfil internacional, que comenzará formalmente el 19 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos. Sus planes incluyen visitas a Europa, específicamente a Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia e Israel, y reflejan un alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

Alineación geopolítica y defensa del libre mercado

En Balcarce 50, se considera que cada interacción internacional sigue una narrativa que aboga por el libre mercado y la confrontación con gobiernos que representan al “socialismo del siglo XXI”.

La reunión y su contexto

Desde temprano, la Casa Rosada retomó sus actividades con un operativo de seguridad, preparando todo para recibir a Díaz Ayuso, figura prominente del Partido Popular español. Aunque Milei comparte afinidades ideológicas con sectores de la derecha española, el enfoque se centró en la situación de Venezuela.

Postura de Isabel Díaz Ayuso

Díaz Ayuso también manifestó su apoyo a la intervención de Estados Unidos, justificándola por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Maduro. La política española sugirió que líderes opositores como María Corina Machado deberían tener un papel protagónico en el futuro político de Venezuela.

Cambio de estrategia en el Gobierno argentino

Inicialmente, el Gobierno argentino había manifestado apoyo a Edmundo González Urrutia, pero luego adoptó una postura más cautelosa alineándose con la estrategia de Washington para la transición en Venezuela, que incluye respaldo a la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Reflejo de la relación bilateral

Después del encuentro, Díaz Ayuso destacó su satisfacción en redes sociales, subrayando la importancia de la relación entre Argentina y España. “Una relación que nuestras naciones hermanas deben cuidar por su futuro y el de Occidente”, expresó en su cuenta oficial.

El contexto personal de la visita

Ayuso afirmó que su visita fue de carácter personal y buscaba fortalecer la buena relación que mantiene con Milei, abordando diversos temas de actualidad internacional y el deseo de fomentar la colaboración entre Argentina y la Comunidad de Madrid.

La relación entre Milei y Ayuso se forjó a partir de encuentros previos, especialmente durante actos políticos de Santiago Abascal, líder del partido español Vox. Esta conexión personal se ha mantenido, generando lazos entre ambos líderes.

Un enfoque en la crisis venezolana

El presidente argentino también recibió a Elisa Trotta, representante de la oposición venezolana en Argentina, lo que indica la relevancia que la crisis en Venezuela tiene en su agenda política y diplomática.