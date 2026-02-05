Virginia Gallardo convierte carteles de campaña en refugios para perros y suscita controversia

La diputada nacional Virginia Gallardo impulsa una innovadora iniciativa al reconvertir carteles de su campaña en refugios para perros sin hogar. El proyecto no solo busca dar una segunda vida a los elementos proselitistas, sino también contribuir al bienestar animal en Corrientes.

En un gesto que ha captado la atención de la comunidad, la legisladora de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, ha presentado un plan innovador en el que emplea sus antiguos carteles de campaña como refugios para perros en situación de calle.

Los nuevos refugios se han instalado en distintos puntos de la Costanera de Corrientes. Mediante un video compartido en sus redes sociales, Gallardo demostró el proceso de transformación de estos materiales, destacando su compromiso por el bienestar animal.

Un Proyecto Sostenible y Solidario

Inspirada por una reciente iniciativa de la senadora María Orozco en Salta, Gallardo afirmó: «Reciclamos los carteles para darles una nueva vida; no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor». Esta acción busca abordar un doble desafío: la reutilización de materiales y el apoyo a los animales necesitados.

Controversia en el Diseño de los Refugios

Las estructuras, que tienen un tamaño medio y están fabricadas principalmente de plástico y cartón, presentan el rostro de Gallardo en sus frentes. Esto ha generado un debate sobre si se trata de una verdadera acción solidaria o una forma encubierta de propaganda política.

Ante las críticas, la diputada reconoció: «No es una solución definitiva, pero cada pequeño gesto suma». A pesar de su buena intención, la respuesta en las redes ha sido variada, con opiniones tanto a favor como en contra.

Reacciones en Redes Sociales: Aplausos y Críticas

El video de la iniciativa ha generado más de mil comentarios, reflejando reacciones disparadas. Mientras algunos usuarios celebraron la idea y agradecieron el ahorro que esto representa, otros cuestionaron la efectividad de los refugios frente a las fuertes lluvias de la región.

Un usuario expresó: «¿De cartón? Eso no sirve para la lluvia. Se necesitan casas resistentes en vez de propaganda». Otros optaron por el sarcasmo, diciendo que estas son las nuevas «obras públicas» del gobierno actual.

Pese a los cuestionamientos, Gallardo reafirmó su compromiso con el cuidado animal como una prioridad en su agenda legislativa, esperando que este gesto, aunque pequeño, pueda generar un impacto positivo para los perros en situación de calle.