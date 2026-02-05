Luis Ziembrowski: La proeza de filmar una película en 12 horas sin diálogos

La Polifacética Carrera de Luis Ziembrowski: Un Viaje entre Villanos y Comedia

En su nueva película, Tenemos que hablar, Luis Ziembrowski nos sorprende una vez más, despojándose de su habitual imagen de villano y explorando el humor y la complejidad de las relaciones humanas. Desde el 5 de febrero en el cine Gaumont, el actor se adentra en un relato fascinante sobre la sinceridad y los secretos escondidos.

Un Enfoque Inusual: Pensamientos en Voz Alta En Tenemos que hablar, el diálogo convencional se sustituye por los pensamientos de los personajes, que se expresan a través de voces en off. Esta innovadora técnica permite a Ziembrowski y a su elenco, que incluye a Marina Bellati, Marcelo Xicards, y Malena Sánchez, revelar las verdades ocultas durante una fiesta de cumpleaños, donde las palabras no son suficientes.

Una Trayectoria Impresionante Con 40 años en el cine, Ziembrowski no solo actúa, sino que también escribe, enseña y dirige. Este año, el reconocido artista también tendrá su lugar en las pantallas con las series La jefa, aunque no quiera, protagonizada por Natalia Oreiro, y Las reglas del boxeador. Además, espera la llegada de su película Ramón Vázquez, donde comparte protagonismo con Marcelo Subiotto.

Reflexiones sobre la Vida y la Actuación Al regresar de un viaje familiar a Villa Gesell, Ziembrowski reflexiona sobre su carrera y brinda detalles sobre el proceso creativo detrás de Tenemos que hablar. «La actuación pasa por otro lado», señala, enfatizando el desafío único que representa el uso de voces en off y gestos. Este estilo lo ha llevado a reafirmar su destreza en el arte de la comedia.

Un Estilo de Trabajo Colaborativo La película, que se filmó en tiempo real durante 12 horas, fue el resultado de un esfuerzo colectivo. «Es como una cooperativa», comenta Ziembrowski, subrayando la importancia del trabajo en equipo en un entorno artístico que enfrenta desafíos. La experiencia de rodar en un solo día fue enriquecedora y refrescante para todos los involucrados.

Cine Argentino en Tiempos Difíciles Ziembrowski también comparte su visión sobre el panorama actual del cine argentino. En medio de dificultades, se evidencian ejemplos de cine que continúan brillando. Sin embargo, expresa su preocupación por el futuro de la industria y la falta de oportunidades para muchos talentos. «Estamos en un momento peligroso», recalca, haciendo un llamado a la necesidad de encontrar nuevas soluciones.

Compromiso Familiar y Artístico Artista versátil, Ziembrowski comparte no solo su vida con la directora Paula Hernández, sino también su pasión por el arte. Juntos, han trabajado en diversos proyectos, incluyendo la reciente experiencia de filmar a distancia durante la pandemia. Su familia no es ajena al mundo del espectáculo: sus hijos también han tomado el camino de la actuación, lo que añade otra capa a su vida creativa.