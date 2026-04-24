Visa y TikTok lanzan tarjeta de débito para agilizar pagos a creadores del Reino Unido

La nueva tarjeta, que permite a los creadores acceder rápidamente a sus ganancias, marca un hito en el mundo digital. Con esta herramienta, TikTok y Visa buscan facilitar la monetización de contenido en tiempo real.

Una Solución para los Creadores de TikTok

La tarjeta de débito diseñada por TikTok y Visa está destinada a los creadores que generan ingresos a través de TikTok Live, una función de transmisión en vivo donde reciben regalos virtuales de sus seguidores. Estos regalos se convierten luego en dinero real.

Facilitando el Acceso a los Fondos

Con la nueva tarjeta, los usuarios podrán vincular sus cuentas de creador en TikTok, permitiendo un acceso más inmediato a sus ganancias y resolviendo problemas de flujo de caja, ya que muchos esperaban días o incluso semanas para recibir sus pagos.

El Crecimiento de TikTok Live

Desde su lanzamiento en 2020, TikTok Live ha cobrado gran relevancia, con más de 15 millones de usuarios transmitiendo en Europa en 2025. Los creadores se benefician de la interacción directa con su audiencia, que puede comentar y enviar regalos virtuales como rosas, que se transforman en «diamantes», cambiables por dinero efectivo.

Desafíos Financieros para los Creadores

Investigaciones indican que el 49% de los creadores ha enfrentado inconsistencia en los pagos, afectando su capacidad para gestionar sus actividades. Asimismo, el 41% ha tenido que rechazar oportunidades debido a problemas de flujo de caja, lo que subraya la necesidad de herramientas como esta tarjeta.

Usos Versátiles de la Nueva Tarjeta

Esta tarjeta virtual no solo está diseñada para las ganancias provenientes de TikTok Live, sino que también puede usarse para otros ingresos, incluidas colaboraciones con marcas. Los creadores podrán gestionar sus finanzas a través de la app de TikTok, aunque no se trata de una cuenta bancaria empresarial.

Acceso y Disponibilidad

Sin costo de registro, la tarjeta estará disponible para usuarios mayores de 18 años que deseen solicitarla a través de la aplicación TikTok. Este lanzamiento representa un avance significativo en el panorama de la economía de los creadores.

Impulsando la Economía Creativa

La adopción de sistemas de pago más efectivos por parte de plataformas como YouTube, Twitch y Patreon resalta la importancia de construir una infraestructura robusta en torno a la economía creativa. Visa estima que este sector, compuesto por 200 millones de personas a nivel global, podría alcanzar un valor de 500 mil millones de dólares para 2027.