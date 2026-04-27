¡Vive ‘Piantao’! Tango, danza y música en vivo con 20+ artistas

La Compañía Alborotango nos invita a sumergirnos en un mundo de pasión y locura con su obra "Piantao". Este espectáculo único fusiona el tango, la música en vivo y una narrativa que toca las fibras más profundas del ser humano.

La obra «Piantao» vuelve a iluminar el escenario con una propuesta artística impresionante. A través de una narrativa rica en emociones, el público es transportado al universo de un “Piantao” incomprendido, un soñador en busca de una realidad propia. Este espectáculo transforma el tango en un lenguaje que conecta identidades y provoca una reflexión profunda.

Una experiencia sensorial sin igual

Con la participación de más de 20 artistas, «Piantao» ofrece un despliegue de coreografías, interpretaciones y música en vivo que cautiva los sentidos. La obra se caracteriza por su estética poética, donde lo onírico se combina con lo visceral, rindiendo homenaje a la rica tradición del tango como expresión de emociones intensas.

El mensaje detrás de la obra

Desde la compañía destacan la importancia de crear una conexión directa con el público. «Piantao» no solo cuenta una historia, sino que también invita a cada espectador a reflexionar sobre su propio viaje emocional, entrelazando lo íntimo con lo colectivo.

Detalles de la función

No te pierdas la oportunidad de ver «Piantao» el próximo 10 de mayo a las 20:00 en el Teatro Ciudad de las Artes. Las entradas ya están a la venta en Autoentrada.

El compromiso de Alborotango con el tango

Desde su creación en 2019, la Compañía Alborotango ha trabajado de manera independiente para promover la cultura del tango. Sus logros incluyen la participación en el Festival La Falda Tango 2023 y la creación de obras significativas como “Ríe Payaso” y “Memorias para Anastasia”.

Con «Piantao», la compañía reafirma su compromiso con un tango contemporáneo, que dialoga con lo clásico y ofrece nuevas formas de narrar historias desde el escenario.