Comienza el acuerdo Mercosur-UE: Ahorros de USD 4,000 por tonelada en mercancías

El consultor ganadero Víctor Tonelli ha compartido sus perspectivas sobre el impacto del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que promete revitalizar la exportación de carne vacuna argentina a partir del 1 de mayo.

De acuerdo con lo que expresó Tonelli en Canal E, los efectos del acuerdo ya se están sintiendo incluso antes de su entrada en vigor. “Desde el primero de mayo, se implementará el acuerdo que permitirá la exportación de carnes vacunas a Europa», afirmó.

Beneficios Inmediatos del Acuerdo

El impacto económico es notable. “Ya hay barcos que están llegando con un ahorro de hasta 4.000 dólares por tonelada, lo que representa un 20% del valor del producto en el viejo continente”, detalló. Además, se han registrado ventas por entre 23 y 24 mil dólares la tonelada.

Impacto Global en la Industria Cárnica

Tonelli destacó que los beneficios son ampliamente significativos: “De una nueva cuota que asciende a cerca de 30.000 toneladas, se estima un beneficio directo para la cadena de valor de aproximadamente 120 millones de dólares”.

Desafíos en la Distribución de Cuotas

Sin embargo, la distribución de las cuotas entre los países del bloque está generando debates. “Paraguay ha incrementado sus exportaciones y busca que la cuota se divida equitativamente entre los cuatro miembros del Mercosur. No obstante, este cambio no alteraría significativamente el negocio en general”, comentó Tonelli.

Requisitos Europeos y Certificaciones Ambientales

En relación a los estándares europeos, especialmente los que abordan la deforestación, Tonelli aseguró: “Argentina cuenta con la información necesaria para cumplir con estas certificaciones sin inconvenientes”.