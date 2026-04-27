«It: Welcome to Derry»: Lo que revela Andy Muschietti sobre la temporada 2.

El universo de It no deja de crecer. Andy Muschietti, el talentoso director argentino, ha confirmado que el desarrollo de la segunda entrega de It: Welcome to Derry avanza a pasos firmes, y ya hay detalles emocionantes que no te puedes perder.

Detalles sobre la nueva temporada

En una reciente charla con *Deadline*, Muschietti anunció que el equipo creativo ha iniciado el trabajo para la segunda temporada. A pesar de no poder revelar muchos pormenores por motivos de confidencialidad, destacó que el proyecto sigue adelante y que la fase creativa está en plena efervescencia.

Un viaje a un pasado terrorífico

“Estamos trabajando en eso ahora mismo y es divertidísimo,” afirmó el director. Esto confirma que la continuación de la serie es una realidad tangible.

La serie, precuela de las adaptaciones cinematográficas basadas en la obra de Stephen King, se adentra en los orígenes del terror en Derry y la aterradora figura de Pennywise. La segunda temporada se propondrá profundizar aún más en la rica mitología de este oscuro universo.

Un salto en el tiempo

Una de las novedades más impactantes reveladas por Muschietti es el cambio de época que ocurrirá en la nueva temporada: se ambientará en 1935. Este contexto permitirá explorar sucesos previos a los conflictos ya presentados en la serie.

Este giro temporal no es fortuito; Muschietti tiene la intención de desarrollar historias que ya estaban insinuadas en la novela original de King, centrándose en algunos de los secretos más ominosos de Derry.

La enigmática banda Bradley

Parte de la trama girará en torno a un episodio violento relacionado con la banda criminal conocida como la Bradley Gang, lo que añadirá una nueva dimensión al horror que envuelve a la ciudad.

“Para los que han leído los libros, la banda Bradley seguramente les resultará familiar. Era un grupo de atracadores de bancos que se detuvieron en Derry por casualidad y desataron un evento aterrador,” explicó Muschietti.

Además, aclaró que la banda está inspirada en una agrupación real: “La banda de Bradley se basa en la banda de Brady, unos delincuentes que fueron ejecutados en Bangor, Maine. No estamos creando un simple acto violento, sino que buscaremos plasmar la tragedia de aquella época.”

Expectativas para el estreno

Aunque aún no se ha definido una fecha de lanzamiento, Muschietti enfatizó que la finalización del proyecto dependerá de garantizar que la narrativa cumpla con las expectativas. En ocasiones pasadas, mencionó que el desarrollo requiere tiempo y dedicación para “hacerlo bien”.

Una mirada profunda a 1935

“Lo fascinante es que estamos abordando la Gran Depresión, un contexto que transforma por completo la situación. No habrá la típica vida suburbana; en 1935, la pobreza y la lucha por sobrevivir son palpables. La atmósfera cambiará drásticamente,” adelantó Muschietti.