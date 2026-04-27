Aguiar de ATE acusa a Sturzenegger: ‘Miente descaradamente’ sobre el SMN

El Sindicato de Trabajadores del Estado (ATE) levanta la voz en defensa del Servicio Meteorológico Nacional, asegurando que un recorte de personal pone en riesgo servicios esenciales. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, no se guarda nada al criticar al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Una Apuesta Peligrosa

“Las decisiones que se están tomando no solamente dejarán a cientos de familias sin su sustento, sino que también comprometerán servicios vitales, desde las alertas meteorológicas hasta la logística de vuelos y la producción agrícola”, advirtió Aguiar en declaraciones al gremio.

Paro Nacional en Defensa de los Trabajadores

En respuesta a las declaraciones del ministro, ATE ha convocado a un paro nacional de 24 horas en el sector para el próximo 30 de abril. “La arrogancia del funcionario es inversamente proporcional a su conocimiento sobre meteorología. Lo que ha afirmado es completamente erróneo”, afirmó Aguiar.

Desinformación Crítica

El líder sindical puntualizó: “Sturzenegger asegura que hay solo 100 estaciones meteorológicas, cuando en realidad son 120. Desde su gestión, cinco de ellas han sido cerradas. Además, la falta de financiamiento ha llevado a que más de la mitad de estas estaciones no realicen observaciones nocturnas, dejando un vacío de hasta 12 horas en el monitoreo”.

Desmantelamiento del Servicio

Aguiar también enfatizó que “Sturzenegger considera obsoleto el sistema, pero en lugar de sugerir mejoras, solo habla de recortes y destrucción”. Con firmeza, exigió el mantenimiento de todos los trabajadores del SMN, argumentando que una verdadera modernización requiere “inversiones en tecnología y recursos humanos”.

“No podemos permitir la pérdida de un servicio esencial para nuestra nación”, concluyó Aguiar, reafirmando la lucha del sindicato por la estabilidad laboral y la efectividad del Servicio Meteorológico Nacional.