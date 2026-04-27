XRP: Salidas Masivas de Exchanges y Crecimiento de ETF Impulsan su Ascenso

El interés de los inversores en XRP aumenta, mientras que ciertos indicadores sugieren la posibilidad de un cambio significativo en la tendencia de este activo digital.

En las últimas 24 horas, se ha producido un notable retiro de XRP de los principales exchanges, lo que indica una reducción en la oferta. Este movimiento ha sido interpretado por analistas como una señal de acumulación por parte de inversores institucionales.

Este representa el sexto mayor retiro de XRP en lo que va de 2026. La escasez de este activo en los exchanges genera un aire de optimismo, ya que el mercado considera este fenómeno como un indicativo de confianza y expectativa de crecimiento.

Este fenómeno se produce paralelamente al incremento en los fondos cotizados (ETF) de XRP en Estados Unidos, los cuales están experimentando entradas récord.

En abril, los ETF de XRP recibieron más de 75 millones de dólares, marcando su mejor desempeño mensual del año. En total, estos fondos gestionan más de 1.000 millones de dólares, lo que representa el 1,2% de la oferta total del token.

Desde el 9 de abril, los ETF han registrado 17 días consecutivos de entradas, un récord absoluto que refleja el creciente interés en este activo.

Indicadores Técnicos que Señalan un Posible Crecimiento Alcista

Desde el punto de vista técnico, el MACD ha cambiado su tendencia a alcista desde mediados de abril, lo que no ocurría desde enero. Este cambio anticipó un rally del 25% en solo una semana.

Actualmente, XRP se sitúa en torno a los 1,42 dólares, fluctuando entre 1,37 y 1,45 dólares. Los analistas han identificado un posible doble piso y apuestan a que, si logra superar la resistencia de 1,45 dólares con fuerza, podría alcanzar los 1,60 dólares.

El entorno regulatorio también favorece esta tendencia. En marzo, la SEC y la CFTC clasificaron formalmente a XRP como un commodity digital, eliminando las dudas legales que limitaban su adopción por parte de instituciones.

Con este obstáculo superado, Wall Street ha acelerado sus lanzamientos de productos relacionados, como el ETF de Tuttle Capital, diseñado para capitalizar el rendimiento de este activo.

Otro elemento crucial es la CLARITY Act, que tiene como objetivo ofrecer mayor seguridad regulatoria. Si el Senado la aprueba antes del 21 de mayo, los flujos hacia XRP podrían potencialmente duplicarse. De lo contrario, el precio podría continuar fluctuando en su rango actual.