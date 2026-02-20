Warren Buffett invierte en activos estables: aprende a replicar su estrategia con CEDEAR

El famoso inversor ha realizado cambios significativos en su cartera, dejando atrás a los gigantes tecnológicos para refugiarse en activos más seguros. ¿Quieres saber cuáles son sus movimientos más recientes?

Ni siquiera los titanes de Silicon Valley se salvan del ojo crítico de Warren Buffett. Durante su último ajuste de cartera en Berkshire Hathaway, que alcanza un valor aproximado de 274.000 millones de dólares, Buffett ha tomado una decisión clara: reducir su exposición a las grandes estrellas del sector tecnológico y refugiarse en activos defensivos que ofrecen flujos de capital más estables.

Esta maniobra coincide con las recomendaciones que analistas locales han estado sugiriendo para el trimestre. Buffett parece anticipar una mayor volatilidad en el mercado, priorizando la liquidez y apuntando hacia negocios con una demanda inelástica, es decir, aquellos que la gente sigue consumiendo independientemente del contexto económico.

Recortes Sorprendentes: Apple, Amazon y la Banca en la Mira

A pesar de poseer algunas de las acciones más valiosas, Buffett ha decidido ajustar sus inversiones de la siguiente manera:

Apple ($AAPL): Reducción del 4,3% en su participación. Aunque sigue siendo la base de su cartera (22,6% del total), el tono cauteloso es claro.

Amazon ($AMZN): Un drástico recorte del 77% de su tenencia (alrededor de 1.700 millones de dólares), en línea con su desconfianza sobre el gasto excesivo en inteligencia artificial sin retornos inmediatos.

Bank of America ($BAC): Disposición de un 8,9% en acciones, lo que indica una captura de ganancias en el sector financiero tradicional.

La Nueva Estrategia y los Sectores Resilientes

Una de las sorpresas de este trimestre ha sido la apertura de una nueva posición en The New York Times ($NYT) por aproximadamente 352 millones de dólares.

Esta apuesta en medios de comunicación se complementa con un acercamiento a sectores de la «vieja economía».

Energía y Seguros: Incremento de su participación en Chevron ($CVX) y en seguros a través de Chubb ($CB).

Consumo Defensivo: Se mantiene firme en clásicos como Coca-Cola ($KO) y American Express ($AXP), que ofrecen estabilidad y dividendos.

Tecnología Selectiva: Conserva su posición en Google ($GOOGL), apostando a empresas con integración vertical que tienen acceso a datos masivos.

Cómo Seguir los Pasos de Buffett desde Argentina

La buena noticia para los inversores argentinos es que gran parte de la estrategia de Buffett puede replicarse a través de CEDEAR, lo que ofrece una forma de dolarizar ahorros y emular las decisiones del «Oráculo» sin necesidad de cuentas en el exterior.

Algunos activos para considerar en esta estrategia incluyen:

Sectores Defensivos: Coca-Cola (KO) y PepsiCo (PEP) son opciones ideales para quienes buscan una baja volatilidad.

Energía: Chemron (CVX) ha sido una opción añadida por Buffett, y a nivel local Vista Energy (VIST) también cumple con las preferencias de eficiencia operativa que él suele valorar.

Seguros y Finanzas: American Express (AXP) y JPMorgan (JPM) ofrecen una exposición sólida al sector financiero.

Medios y Datos: Aunque NYT no cuenta con un CEDEAR de alta liquidez, la participación de Google (GOOGL) brinda una alternativa tecnológica respaldada por Buffett.

En un mercado que se acomoda a los vaivenes de la economía, la rotación de cartera ha pasado de ser una estrategia opcional a un enfoque fundamental. Adaptarse, diversificar y priorizar empresas que continúen generando flujo de efectivo y dividendos es el legado que Buffett deja para los inversores.