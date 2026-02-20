Todo sobre su precio y las razones de sus propietarios

Descubre 1901: El nuevo bodegón que es puro fútbol y sabor

Inaugurado hace menos de dos semanas, "1901, el bodegón de River" promete una experiencia gastronómica única con vistas directas al estadio. Este nuevo espacio se convierte en el lugar ideal para disfrutar de la emoción del fútbol mientras saboreas platos tradicionales que evocan la cocina porteña.

Con una ubicación privilegiada, 1901 ofrece a sus comensales un amplio salón y mesas a pocos pasos de la platea Belgrano baja, perfecta para capturar la esencia del estadio más icónico de Sudamérica entre bocado y bocado.

Un Menú que Rinde Honor a la Tradición

La carta de 1901 es un homenaje a las recetas de nuestras abuelas, con platillos típicos de la cocina porteña que evocan recuerdos familiares. Desde las clásicas milanesas hasta el flan casero, cada opción resalta los sabores tradicionales que todos amamos.

La Controversia de los Precios

Poco después de su apertura, las redes sociales estallaron con comentarios sobre los precios de este «bodegón». Se espera que la categoría incluya porciones abundantes y precios accesibles, lo cual genera una discrepancia. Aún así, 1901 ha sido visitado por varios medios que han elogiado su propuesta.

Acceso y Experiencia

El restaurante se encuentra en Avenida Guillermo Udaondo 1002, pero también puede accederse desde la Avenida Figueroa Alcorta. Los anfitriones guían a los visitantes por una ruta interna del estadio, un valor agregado para los amantes del deporte que no pueden asistir a los partidos.

Ambiente Elegante y Acogedor

Desde el primer momento, el ambiente de 1901 se siente diferente. Decorado con un estilo elegante, con música suave y paredes que combinan madera y tela, brinda una experiencia única. Las mesas vestidas con mantelería de calidad y el personal uniformado aportan un toque de distinción.

Platos para Compartir

El menú incluye una variedad de entradas, ensaladas, platos principales y postres. Algunas opciones notables son las albóndigas en salsa pomodoro ($28.000) y las clásicas mozzarellas rebozadas a la milanesa ($26.000). Ambas son perfectas para compartir y disfrutar en compañía.

Destacados del Menú Principal

La milanesa napolitana de bife de chorizo ($45.000) es una de las estrellas, delicadamente cubierta con jamón, mozzarella y acompañada de papas fritas caseras. También sorprende el matambre a la pizza, con 500 gramos de carne y un abundante queso para compartir a $56.000.

Cierre Dulce

Para aquellos con un gusto por lo dulce, la carta ofrece postres tradicionales como flan casero y panqueques con dulce de leche. No te pierdas «Tango», una innovadora semiesfera de chocolate blanco rellena de mousse de chocolate y corazón de naranja.

Reflexiones sobre el Valor y el Concepto

La polémica sobre los precios ha llevado a los dueños a aclarar que sus costos son comparables a otros restaurantes de renombre en Buenos Aires. Según Marcelo Mazzini, manager de 1901, los precios son justos considerando la calidad del servicio y la experiencia.

Un Restaurante Que Vale la Pena Visitar

1901 se posiciona no solo como un bodegón, sino como un restaurante tradicional de cocina porteña con materia prima de alta calidad, y la posibilidad de disfrutarlo con una vista inigualable del estadio.

1901, el bodegón de River: Avenida Guillermo Udaondo 1002, CABA. Abierto todos los días desde las 12 hasta la 1 AM. Síguenos en Instagram: @bodegon1901.