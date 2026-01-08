35 Planes Imperdibles en Buenos Aires: ¡Disfruta del Fin de Semana del 9 al 11 de Enero!

Música

Este fin de semana, el ambiente musical se enriquece con la presencia de talentos locales y artistas emergentes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de conciertos inolvidables.

Una de las voces más destacadas del jazz contemporáneo regresa para sorprendernos en el 3° Festival de Jazz de Verano. La artista, que ha sido nominada al Grammy en dos ocasiones, se presentará junto a una destacada alineación de músicos argentinos. Cuando: Viernes y sábado a las 20 y 22:30 en Bebop Club, Uriarte 1658.

Andrés Ciro Martínez celebra su cumpleaños con un show especial que promete mucha energía y emociones en un entorno íntimo. Cuándo: Domingo a las 21:30 en Medio y Medio, Punta Ballena.

Revive los grandes éxitos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una nueva «misa» interpretada por los ex integrantes de la banda. Cuándo: Sábado a las 21 en Plaza de la Música, Constitución y Ortega y Gasset, Mar del Plata.

El festival de cuarteto, cumbia y reggaetón se apodera de Córdoba con artistas como La Mona Jiménez y Myke Towers. Cuándo: Sábado a las 21 en Playa Norte Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Teatro

Las salas teatrales invitan a sumergirse en historias emotivas y comedias ingeniosas. Aquí algunos espectáculos destacados:

Una conmovedora historia sobre tres amigos que se movilizan para ayudar a un compañero sordo, buscando reunir fondos para un audífono. Cuándo: Viernes a las 20; Sábado a las 19:30 y 21:30; Domingo a las 19:30 en Multiteatro, Corrientes 1283. Entradas desde $40,000.

El clásico «Habitación Macbeth», dirigido y actuado por Pompeyo Audivert, transforma la tragedia en una experiencia teatral única. Cuándo: Sábado a las 18 y Domingo a las 21:15 en el Teatro Metropolitan, Corrientes 1343. Entradas desde $32,000.

Con humor y giros sorpresivos, esta obra presenta a un grupo de amigos que encaran sus trastornos obsesivos en la sala de espera de un psiquiatra ausente. Cuándo: Viernes, Sábado y Domingo a las 21:15 en el Teatro Bristol, Av. Santa Fe 1751. Entradas desde $35,000.

Cine

Las salas de cine ofrecen estrenos que no te puedes perder. Aquí están algunas recomendaciones:

El beso de la Mujer Araña: La adaptación del famoso musical narra la historia de dos prisioneros en una cárcel argentina en 1983. Cinemas: Cinemark Palermo, Hoyts Unicenter, y más.

Sung Song Blue: Sueño inquebrantable: La vida de una pareja que tributa a Neil Diamond. Cinemas: Cinemark Palermo y Hoyts Abasto.

Muestras

Disfruta de exposiciones que combinan arte y tecnología de forma innovadora:

Una experiencia multisensorial que celebra a Claude Monet en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Viernes, Sábado y Domingo de 10 a 20.