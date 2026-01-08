Ofertas de Pasajes y Nuevas Funciones en Apps de Aerolíneas que Arriban al País

Desde hoy, los amantes de los viajes tienen la oportunidad de explorar Europa con tarifas especiales que inician en $1.836.600. Con destinos como Madrid, París, Roma y Londres, esta promoción estará disponible hasta el 26 de enero a través de la app y el sitio web de la aerolínea.

Los argentinos pueden aprovechar boletos redondos desde Buenos Aires a Madrid a precios increíbles, comenzando desde $1.836.600. Además, hay tarifas llamativas a otros destinos europeos, como Barcelona desde $1.956.200, París desde $1.948.500, Roma desde $1.875.000 y Atenas por $1.979.300. Todos los vuelos están disponibles en cabina Turista.

Viaja en mayor confort con Turista Premium

Para quienes busquen un viaje más cómodo, las tarifas en cabina Turista Premium son altamente competitivas. Los precios comienzan en $3.036.800 para Madrid, $2.963.800 para Milán, $2.959.700 a Lisboa y $3.030.000 a Bruselas. Estas opciones incluyen asientos más amplios y una experiencia gastronómica diferenciada.

Crecimiento en el tráfico aéreo

Iberia ha incrementado su conectividad entre Buenos Aires y Madrid, operando tres vuelos diarios y logrando transportar más de 2.000 pasajeros al día. Para este año, se planea incorporar un cuarto vuelo diario, marcando un hito en la historia de operaciones de la compañía.

Nueva conexión internacional desde Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes ha inaugurado una nueva ruta a Florianópolis, Brasil, con dos frecuencias semanales. Esta conexión, que se lanzó recientemente, refuerza a Salta como el principal hub aéreo del norte argentino, complementándose con vuelos a Lima, Asunción y Panamá.

Conectividad en el aire y tecnología innovadora

American Airlines ha lanzado un nuevo plan de Wi-Fi gratuito en más de 2 millones de vuelos anuales, una iniciativa para mantener a los viajeros conectados durante sus trayectos. Esta mejora permitirá a los miembros de AAdvantage disfrutar de internet de alta velocidad en la mayoría de sus vuelos.

Expansión internacional de Air Europa

A partir del 24 de junio de 2026, Air Europa conectará Madrid con Johannesburgo, facilitando el acceso a uno de los principales nodos del continente africano. Los vuelos serán operados por modernos aviones Boeing 787 Dreamliner, diseñados para mejorar la experiencia de viaje y reducir la fatiga durante vuelos largos.

Mejoras en la experiencia del pasajero con United Airlines

United Airlines está incorporando nuevas funciones a su app, incluyendo mejoras en el rastreo de equipaje y actualizaciones en tiempo real sobre los grupos de embarque. Estas innovaciones buscan optimizar la experiencia de viaje, haciéndola más cómoda y accesible para los pasajeros.