Miguel Ponce: “Trump está redefiniendo las reglas del juego global”

El experto en comercio exterior, Miguel Ponce, analiza el panorama internacional en un contexto de inestabilidad geopolítica que se intensificará hacia 2026.

En una reciente entrevista con Canal E, Miguel Ponce compartió su perspectiva sobre las tensiones globales que están transformando las reglas del comercio internacional, especialmente con la influencia de Estados Unidos y su intervención en el mercado petrolero de Venezuela.

Estados Unidos y el Petróleo Venezolano: Un Cambio de Viento

Ponce destacó que la decisión de Estados Unidos de involucrarse en la comercialización del petróleo venezolano representa un cambio significativo. “Alrededor de 50 millones de barriles de crudo podrían ser redirigidos desde Venezuela hacia Estados Unidos”, afirmó, planteando interrogantes sobre el destino de estos recursos y sus implicaciones geopolíticas.

El especialista mencionó a China como anteriormente el principal receptor del petróleo venezolano, que constituía aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, en virtud de un préstamo que supera los 60.000 millones de dólares. “¿No será que Estados Unidos busca tomar lo que previamente iba a China?”, se preguntó Ponce.

La clave de este movimiento no radica únicamente en la energía, sino también en la estrategia geopolítica: “Es crucial no abastecer a quienes hoy son considerados enemigos de Estados Unidos”, declaró.

Una Nueva Era de Diplomacia: La Fuerza Como Principal Herramienta

Ponce advirtió que el orden mundial está cambiando, y con ello, los consensos multilaterales que antes dominaban las relaciones internacionales. “¿Qué pasó con el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas? Todo eso ya forma parte del pasado”, enfatizó. “La diplomacia del futuro será una diplomacia de la fuerza”.

En este contexto, Groenlandia surge como un punto neurálgico en el nuevo mapa geopolítico. “El interés por Groenlandia es estrictamente geopolítico”, aclaró Ponce, resaltando que su subsuelo alberga importantes recursos como uranio, petróleo y gas natural, además de las mayores reservas conocidas de tierras raras.