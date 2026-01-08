EE.UU. liquida Bitcoins confiscados por esta razón

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha generado un gran revuelo al vender millones de dólares en Bitcoin decomisado, desafiando así la política oficial de conservación de estos activos. Descubre todos los detalles de este controvertido movimiento.

El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. ha liquidado millones en BTC, a pesar de una orden presidencial que instruye mantener estos activos como reservas nacionales. Según informes de Arkham Intelligence, el gobierno posee alrededor de 198,000 BTC, equivalentes a unos u$s18.500 millones.

Las Ventas Recientes de BTC

Recentes datos indican que se habrían vendido 57.55 BTC por aproximadamente u$s6.3 millones, vinculados a Samourai Wallet, cuyos cofundadores fueron condenados en agosto de 2025 por operar un servicio no autorizado de transmisión de dinero.

La investigación digital sugiere que estas monedas no fueron almacenadas sino enviadas de inmediato. Documentación oficial revela que los fondos estaban destinados a la venta directa.

Confirmaciones en la Cadena de Bloques

Pruebas sobre la cadena confirman que los BTC fueron dirigidos a una dirección asociada con Coinbase Prime, que actualmente muestra saldo cero, indicativo de que la liquidación se completó.

Impacto en la Política y el Mercado

Este movimiento ha impactado el mercado, siendo interpretado como un desafío directo a la estrategia de la Casa Blanca, que busca acumular Bitcoin como un activo a largo plazo. Mientras algunos comentan que estas liquidaciones son parte del proceso regular de decomisos, otros consideran el riesgo de ventas masivas de BTC como un posible factor de presión bajista en el precio de la criptomoneda.

Confusión en la Administración

La falta de comunicación entre las distintas ramas del gobierno crea incertidumbre. Mientras la Casa Blanca promueve la idea de una reserva nacional de Bitcoin, el DOJ y el Servicio de Marshals prosiguen con sus liquidaciones. Esta disparidad refleja la dificultad de establecer una política coherente en un entorno de crecientes regulaciones y debates sobre ETFs de Bitcoin.