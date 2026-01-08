Incendio de Los Alerces no afecta Cholila: Municipio brinda tranquilidad

La Municipalidad de Cholila emitió un nuevo parte informativo sobre los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, asegurando que el fuego no ha avanzado hacia la jurisdicción local y reafirmando la necesidad de permanecer alerta.

Este jueves por la mañana, la Municipalidad de Cholila compartió un comunicado para tranquilizar a vecinos y visitantes respecto a los incendios que afectan el norte del Parque Nacional Los Alerces. La autoridad local destacó que el fuego no ha ingresado a Cholila, un detalle importante dada la preocupación generada en días recientes por el avance de las llamas en áreas cercanas.

Detalles sobre los focos activos

Según el informe municipal, el incendio en la zona de la familia Neira sigue activo, pero su comportamiento es controlado. Gracias a esta situación, se han logrado proteger las viviendas del sector, sin que se hayan reportado daños materiales.

En la Costa Sur del Lago Rivadavia, el incendio se mantiene semi contenido. Por otro lado, en la zona de Cañadón Coronado, aunque el fuego continúa, su intensidad es menor en comparación con días anteriores.

Progreso restringido del incendio

Desde el área de Protección Civil, se indicó que el avance del incendio en el margen oeste del Lago Rivadavia es más lento. Esto ha permitido fortalecer las tareas de control y vigilancia en dicha área. Sin embargo, las autoridades aconsejan a los residentes de Villa Lago Rivadavia estar atentos a posibles comunicados oficiales ante cambios inesperados en las condiciones climáticas.

Medidas de alerta y comunicación

Finalmente, la Municipalidad enfatiza que la difusión constante de partes es vital para mantener informada y preparada a la población. Se subraya la importancia de seguir únicamente los canales oficiales y de acatar las recomendaciones de los equipos de emergencia.

“La situación está bajo continuo seguimiento”, afirmaron, añadiendo que cualquier novedad será comunicada de inmediato.