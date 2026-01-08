¿A cuánto cerró el dólar el jueves 8 de enero?

Climas Cambiarios: El Dólar Blue y Financieros en Movimientos Mixtos

La jornada cambiaria refleja ajustes en el mercado, donde el dólar blue se vende a la baja, mientras los restantes tipos de cambio muestran una tendencia variada.

08.01.2026 • 15:15hs • Economía

El dólar blue se redujo en $10, alcanzando un valor de $1.505,00 en el microcentro de Buenos Aires. Por su parte, el dólar cripto ha registrado una disminución del 0,34%, cotizándose a $1.533,42, según datos de un intercambio local. El dólar oficial cerró en $1.479,45, tras una baja de $19,66 respecto al cierre anterior. En este contexto, Marcelo Trovato, experto en pronósticos bursátiles, mencionó que la jornada fue tranquila con un bajo volumen de operaciones.

Movimientos del Dólar: Análisis de la Situación Actual

El dólar MEP ha caído $0,7, situándose en $1.494,53, mientras el dólar contado con liquidación (CCL) descendió $3, alcanzando $1.530,11.

En cuanto al dólar tarjeta para compras en el extranjero, se mantuvo sin cambios a $1.930,50. Por otro lado, el dólar mayorista mostró una leve alza de $2,00, finalizando en $1.462,00.