Alicia Castro: «Delcy Rodríguez no colabora con EE. UU.»

Alicia Castro, reconocida exembajadora argentina, rechaza las acusaciones sobre la colaboración entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos, destacando el papel fundamental de la vicepresidenta venezolana en la preservación de la institucionalidad en su país.

Alicia Castro, quien ha representado a Argentina en Venezuela y el Reino Unido, se pronunció en contra de la narrativa que sugiere que Delcy Rodríguez colaboró con Estados Unidos en la reciente situación política de Venezuela. Según ella, Rodríguez ha sido clave para mantener la estabilidad institucional en tiempos de crisis. En una conversación en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil, la dirigente alertó sobre la injerencia de EE.UU. en la política venezolana, comparando la ofensiva actual con las intervenciones en Libia, y acusó a los medios de crear una “mentira hilada pacientemente” contra el gobierno bolivariano.

La Realidad de la Crisis en Venezuela

Castro expresó su preocupación por el descomunal caos que enfrenta Venezuela, señalando que, con la administración de Donald Trump, las leyes internacionales han sido desmanteladas en favor de los intereses estadounidenses. “Estamos en una jungla donde prevalece la ley del más fuerte”, lamentó.

Un Análisis Histórico

Refiriéndose a la historia reciente de Venezuela, Castro recordó el golpe de Estado que sufrió Hugo Chávez en 2002 y cómo el pueblo se movilizó para recuperar su democracia. Destacó que el bloque latinoamericano se fortaleció tras esos eventos, subrayando la importancia de instituciones como UNASUR en la defensa de la democracia en la región.

Desmontando Narrativas

En su análisis, Castro argumentó que la crítica mediática hacia el régimen de Maduro ha sido infundada y que el apoyo popular hacia el chavismo sigue existiendo, a pesar de las dificultades económicas. “La demonización de Venezuela ha sido constante; lo que vemos es una falta de comprensión de la situación en el país”, dijo.

Visión Geopolítica y el Futuro de la Región

Consciente de las implicaciones geopolíticas, Castro advirtió que cualquier intervención militar en Venezuela tendría repercusiones significativas para Argentina y la región. “La política exterior argentina debería dirigir su atención a proteger la soberanía de Venezuela y a fortalecer los lazos latinoamericanos”, enfatizó.

El Papel de Delcy Rodríguez

Castro defendió a Delcy Rodríguez, describiéndola como una líder firme que ha trabajado por la institucionalidad en momentos críticos: “Su nombramiento como presidenta encargada fue una estrategia inteligente para mantener la gobernabilidad en medio de la crisis”.

La Desacreditación de la Oposición

La exembajadora también lamentó la falta de movilización de la oposición en Venezuela, argumentando que figuras como María Corina Machado han perdido relevancia en el contexto político. “Lo que observamos es un debilitamiento de la narrativa opositora que había dominado el discurso durante años”, comentó.

Reflexiones Finales

Castro concluyó que el gobierno venezolano continúa vigente a pesar de los intentos de desestabilización y que la resistencia de la gente y la política interna ha desmantelado la narrativa de la oposición. “El futuro de Venezuela depende de su capacidad para adaptarse y mantenerse unido frente a la adversidad”, concluyó.