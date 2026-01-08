Bardot: Descanso Eterno con su Camiseta y Broche de Foca

La icónica actriz francesa Brigitte Bardot recibió su despedida de manera emotiva, honrando su legado como defensora de la vida silvestre. Su inhumación, marcada por simbología profundamente significativa, se llevó a cabo en el bello entorno de Saint-Tropez.

La Fundación Brigitte Bardot confirmó que la célebre actriz fue enterrada vestida con una camiseta negra adornada con strass que representaba una foca, junto a un broche que simbolizaba al mismo animal, reflejando su inquebrantable lucha por la protección de la fauna. Esta conmovedora ceremonia ocurrió tan solo un día después de su fallecimiento, a los 91 años, a causa de un cáncer.

Un Legado de Amor por las Focas

La intérprete, quien dejó este mundo el 28 de diciembre, fue inhumada con el broche que fue colocado por su esposo, Bernard d’Ormale. Este gesto simboliza no solo su amor por los animales, sino también su compromiso inquebrantable con su defensa.

Recordando sus Últimos Días

En la esquela de Bardot, se destacó una imagen icónica de ella abrazando a un bebé foca sobre el hielo, tomada en 1977 durante una campaña para concienciar sobre la caza de focas. Esta fotografía encapsula su profunda conexión con la causa animal y su deseo de generar cambio.

Descanse en Paz: Un Último Hogar en el Mar

Bardot ahora reposa en el cementerio marino de Saint-Tropez, un lugar lleno de significado para ella, cerca de la villa donde vivió y dejó su legado. La Fundación Brigitte Bardot destacó que su verdadera motivación siempre fue su lucha por los animales, más que los honores que le fueron otorgados a lo largo de su vida.

Su profundo rechazo al sufrimiento animal y su dedicación a la conservación de la naturaleza la convirtieron en una voz destacada en causas ambientales, dejando un impacto duradero en la memoria colectiva.