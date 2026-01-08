El Gobierno monitorea de cerca el caso del gendarme Gallo tras el anuncio de Venezuela sobre presos políticos

Expectativa en Argentina por la Liberación de Presos Políticos en Venezuela

El Gobierno argentino celebra el anuncio de Venezuela sobre la liberación de presos políticos y espera que incluya a dos argentinos detenidos en ese país.

El anuncio realizado por el régimen venezolano ha sido recibido con optimismo por parte de las autoridades argentinas. La senadora Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad cuando se detuvo al gendarme Nahuel Gallo, subrayó la importancia de esta noticia. Según ella, lo más relevante será la liberación de Gallo y del abogado Germán Giuliani, actualmente encarcelados en Venezuela.

Silencio Oficial y Esperanzas de Libertad

Desde la Cancillería, ahora bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, y la Casa Rosada han mantenido un perfil bajo ante las expectativas que genera este anuncio. Sin embargo, la esperanza de que Delcy Rodríguez, viceversa de Venezuela, incorpore a los dos argentinos a la lista de liberaciones crece con cada hora.

Declaraciones de Patricia Bullrich

En un mensaje a sus seguidores en X, Bullrich expresó: “Estamos atentos a esta información. Que se inicie la liberación de presos políticos es un paso positivo. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani regresen a casa, a reunirse con sus familias.”

El Contexto Político

La senadora también destacó que esta situación se ha dado gracias a la presión de Estados Unidos y a la influencia que ejerce el poder en manos de Nicolás Maduro. “La libertad es volver. Seguiremos luchando hasta que lo logremos. Argentina los espera con los brazos abiertos”, concluyó.

Noticia en desarrollo.