Acuerdo Mercosur-UE: Buenas noticias para el campo al eliminar las retenciones a exportaciones

El 9 de enero, la Comisión Europea dio luz verde a su presidenta, Úrsula von der Leyen, para firmar el esperado Acuerdo de Asociación Mercosur-UE, que se oficializará el 17 de enero en Paraguay, brindando una gran oportunidad para el sector agrícola argentino.

Beneficios Considerables para el Agro Argentino

El sector agroindustrial de los países del Mercosur, especialmente Argentina, se posiciona para recibir importantes ventajas. La Unión Europea, que representa la tercera economía global, con 450 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$ 43.000, se convierte en un mercado estratégico para los productos argentinos.

Un Mercado Sólido para las Exportaciones

En 2024, la UE espera importar productos agroindustriales por un valor de US$ 220.000 millones, donde Argentina representará un 3%, como menciona un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI.

Las cámaras empresariales festejan el acuerdo entre Mercosur y la UE

Compromisos y Flexibilidades del Acuerdo

Un punto crucial del acuerdo es que Argentina se compromete a eliminar los derechos de exportación (DEX) para productos enviados a la UE desde el tercer año de su vigencia. Sin embargo, se establecen excepciones para ciertas cadenas como soja, hidrocarburos y corcho, donde se definirán topes específicos de DEX.

El Caso de la Soja: Retenciones Limitadas

Las exportaciones de soja, que abarcan porotos, aceites y biodiésel, tendrán un DEX máximo del 18%, que se reducirá de manera lineal hasta llegar al 14% en el décimo año. Esto significa una clara mejora en las condiciones para el agro argentino.

Acceso a Mercados Europeos y sus Beneficios

Según el acuerdo a firmar, la UE ofrecerá beneficios arancelarios para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur. Esto incluye la eliminación total de aranceles para el 84%, mientras que el resto contará con cuotas y preferencias arancelarias.

Productos con Eliminación de Aranceles

Algunos productos beneficiados con eliminación inmediata de derechos de importación incluyen pesca, soja, frutas y aceites vegetales. Además, otros productos como carnes y lácteos tendrán períodos de eliminación total de aranceles que van de 4 a 10 años.

Distribución de Cuotas entre los Países del Mercosur

La UE asignará cuotas específicas que los países del Mercosur deberán distribuir entre sus operadores comerciales. El primer país en ratificar el acuerdo tendrá derecho a usar el 100% de la cuota otorgada por la UE, estableciendo un marco claro para la distribución.

Pilares Fundamentales del Acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo consta de tres ejes: comercial, político y de cooperación. El pilar comercial busca crear una zona de libre comercio que facilite el intercambio. El aspecto político establecerá canales de diálogo permanente, mientras que la cooperación se centrará en fomentar el desarrollo entre las PyMEs de ambos bloques.

Administración y Aprobaciones del Acuerdo

El Acuerdo de Asociación se presentará en dos instrumentos legales, siendo el Acuerdo Comercial Interino (ITA) esencial para la inmediata implementación del pilar comercial, una vez aprobado por el Parlamento Europeo.