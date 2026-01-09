Córdoba: Más de 2.600 denuncias de mal estacionamiento a través de la App Ciudadana

La Municipalidad de Córdoba ha dado un importante paso en la regulación del tráfico al informar que, tras una campaña de concientización, se han emitido más de 600 notificaciones a infractores.

Desde el 1 de noviembre de 2025, cuando comenzaron las sanciones, el sistema ha registrado un total de 2.613 denuncias por obstrucción de rampas, garajes y espacios reservados para personas con discapacidad. Estas acciones son parte de un esfuerzo por mejorar la convivencia en la ciudad y preservar los derechos de acceso para todos.

Resultados de la campaña de concientización

Durante el mes de octubre, se llevó a cabo una campaña de concientización sobre el uso adecuado del espacio público y la importancia de respetar las normas de tránsito. De las 606 infracciones notificadas a los ciudadanos, se observó que aproximadamente el 33% fueron descartadas por inconsistencias, como fotografías que no cumplían con los requisitos establecidos.

Tipos de infracciones más comunes

Los datos revelan que 73% de las denuncias corresponden a obstrucción de cocheras, seguidas por el bloqueo de rampas para personas con discapacidad (15%) y la ocupación de espacios reservados para estas personas (8%). La violación menos reportada fue el estacionamiento en zonas reservadas para hospitales, representando solo el 4% de los casos.

Cuantía de las sanciones

El régimen de sanciones estipulado en el Código de Convivencia de la ciudad permite a los jueces de faltas imponer multas significativas. Estos son algunos ejemplos:

Estacionar frente a una cochera: multas que oscilan entre los $5.320 y $165.960.

Obstruir una rampa para personas con discapacidad: penalización que varía entre $442.560 y $1.106.400.

Ocupar espacios reservados para personas con discapacidad: sanciones que empiezan en $221.280 y pueden llegar a $553.200.

Estacionar en áreas reservadas para emergencias: multas similares a las anteriores, a partir de $221.280.

Cómo realizar una denuncia

Para facilitar el proceso de denuncias, los ciudadanos pueden utilizar la App Ciudadana. Es necesario iniciar sesión con su cuenta de “CIDI” y habilitar permisos para acceder a la ubicación y cámara del dispositivo. La identidad del denunciante permanecerá en reserva.

Es imprescindible que el reclamo incluya un motivo, una foto del infractor que muestre claramente la patente y la infracción en cuestión. Las denuncias son procesadas de lunes a viernes, entre las 8 y las 20 horas. Para casos urgentes fuera de este horario, se puede contactar a la Guardia de Grúas Municipales.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.