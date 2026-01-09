La empresa de Javier Faroni no aportó un dólar a la AFA hasta 2024, revelan sus balances

Mientras se acumulan los movimientos financieros irregulares de TourProdEnter en Estados Unidos, la AFA revela un panorama preocupante sobre las cuentas de Javier Faroni, quien, desde su nombramiento en diciembre de 2021, no ha aportado ni un peso como agente recaudador.

El último balance fiscal de la AFA, abarcando el período del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, expone que la empresa de Javier Faroni, TourProdEnter LLC, presenta una deuda exorbitante de $ 13.295.951.416.

El Dólar de la Deuda

Convertido a dólares según el tipo de cambio oficial del Banco Nación al cierre de junio de 2024, esta cifra se traduce en 14.289.039 dólares, una suma notablemente baja en comparación con el total de US$ 260,5 millones recaudados por Faroni entre el 21 de enero de 2022 y el 28 de octubre de 2025.

Inconsistencias en los Contratos

Solo un 5,4% de lo que debería haberse transferido a la AFA ha llegado a sus cuentas, una clara discrepancia del 70% que establece el contrato entre Faroni y la Asociación. Además, la AFA ha recibido US$ 45.171.561 por otras vías.

Irregularidades en los Pagos

Documentos judiciales revelan que de los 260 millones recaudados por Faroni, cerca de 42 millones fueron a parar a empresas vinculadas al Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, así como a entidades ficticias. Sin embargo, se carece de claridad sobre el 70% que corresponde a la AFA.

Balance y Transparencia

La AFA, desde el 2024, ha presentado sus informes de una manera que ha generado suspicacias. En especial, el balance del 2024-2025 fue presentado en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en lugar de la Inspección General de Justicia, a lo que la IGJ ha respondido citando a los auditores para aclaraciones.

Desafíos Futuros para la AFA

En un contexto donde la presión aumenta, la IGJ ha exigido la justificación de gastos por 111.947.266 dólares de ejercicios anteriores, lo que pone en entredicho la transparencia hacia el manejo de los fondos.

La Reacción de la AFA

La Asociación se encuentra en medio de una reestructuración, tratando de trasladar su sede histórica para obtener mayor protección política. Sin embargo, la IGJ ha expresado que no permitirá el cambio de domicilio hasta que se aprueben los balances pendientes.

Puntos Críticos en el Balance

Se han señalado inconsistencias en diversas cuentas del balance, como “fines diversos” y “gastos selecciones nacionales”, que han despertado el interés de los inspectores.

Un Balance con Superávit

A pesar de las dificultades, se reportó un superávit de $ 2.776 millones en el último ejercicio. Sin embargo, la situación patrimonial muestra un aumento en las obligaciones que aún debe enfrentar la institución.

¿Qué Siguientes Pasos Tomará la AFA?

Con el mundial a la vuelta de la esquina y el creciente escrutinio, la AFA se enfrenta a un escenario complicado. Se espera que la aclaración de estas cuentas y el cumplimiento de las normativas modifique el rumbo actual.