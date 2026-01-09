A raíz de una creciente controversia sobre el uso indebido de inteligencia artificial para crear contenido sexualizado, Elon Musk ha decidido limitar la generación de imágenes en Grok exclusivamente a usuarios que posean una suscripción de pago.

El anuncio se hizo el 9 de enero de 2026 y responde a las múltiples denuncias sobre la utilización de Grok para la creación de imágenes sexualizadas, muchas veces involucrando a mujeres y menores de edad sin su consentimiento. Este cambio impacta directamente en la herramienta desarrollada por xAI, la startup de Musk que integra Grok en la red social X.

Aumentan las Controversias por Contenido Sexualizado

La decisión de Musk se produce tras una serie de alertas sobre el uso inadecuado de la plataforma. Grok estaba siendo empleada para alterar imágenes reales y generar montajes explícitos que se difundían rápidamente, lo que llevó a legisladores europeos a calificar la situación como una «industrialización del acoso sexual». La Comisión Europea incluso ha señalado que estas prácticas son ilegales.

Elon Musk restringió la opción de generar imágenes en Grok a usuarios premium ante la polémica.

Organismos Internacionales y Críticas

La situación generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos digitales y gobiernos, quienes pidieron acciones urgentes. En Alemania, Wolfram Weimer, ministro de Medios de Comunicación, subrayó que esto representa un grave riesgo para la seguridad digital y demandó sanciones contra la empresa. En el Reino Unido, las autoridades también requirieron a Musk y a X una explicación sobre cómo se permitió la creación de contenido tan perjudicial.

Medidas Implementadas y Futuras Estrategias

Para mitigar la controversia y la presión social, Musk ha decidido que solo aquellos que paguen una suscripción a Grok podrán acceder a la función de creación de imágenes. Este cambio permitirá identificar y responsabilizar a los usuarios que hagan un uso abusivo de la herramienta.

A pesar de las restricciones en la plataforma X, la aplicación independiente de Grok continuará permitiendo la generación de imágenes. Esta estrategia busca no solo frenar la propagación de contenido sexual explícito y no consentido, sino también avanzar en el objetivo de Musk de monetizar características premium dentro de la red social.