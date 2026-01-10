“Andrés Julián Rendón propone acciones para la cumbre Petro-Trump: ‘Es hora de combatir a los carteles’”

La atención internacional se centra en la inminente reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, programada para inicios de febrero en la Casa Blanca.

Expectativas en Torno a la Reunión

Este encuentro surge tras una llamada significativa el 7 de enero, que ayudó a suavizar las tensiones por los operativos militares de EE. UU. en Colombia. Se anticipa que la reunión será un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, las cuales enfrentaron serias complicaciones en 2025.

Puntos Clave a Discutir

Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, ha propuesto varios temas cruciales que deben ser abordados, centrándose en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad interna. “La agenda debe incluir la intención tangible del Gobierno colombiano de enfrentar a los carteles de droga”, enfatizó.

Combate al Narcotráfico

Entre las propuestas de Rendón se encuentran la reactivación de órdenes de captura contra líderes criminales y el refuerzo en las acciones contra cultivos ilícitos. El gobernador también sugirió pruebas piloto de fumigación aérea en Antioquia como parte de una estrategia integral.

Seguridad y Desarrollo

Rendón urgió la necesidad de “consolidar la seguridad en las zonas recuperadas con una presencia estatal robusta y equiparada”. Aseguró que estos puntos son vitales para demostrar un compromiso real en la lucha contra las organizaciones armadas en el país.

Contexto de la Reunión

Gustavo Petro compartió que la situación fue tan delicada que se contemplaron acciones militares por parte de EE. UU. si la cooperación no mejoraba. “Es esencial llegar a acuerdos que eviten la intervención militar y promuevan acciones conjuntas”, comentó.

Ideologías y Relación Bilateral

El presidente colombiano instó a una reevaluación de los enfoques norteamericanos, enfatizando la necesidad de respeto a la soberanía de los países latinoamericanos. “Las políticas deben tener en cuenta las particularidades de cada nación, evitando caer en visiones imperialistas”, concluyó Petro.

Resultados Esperados

La expectativa es que este encuentro no solo permita la discusión de estrategias comunes, sino que también sea un paso hacia una relación más constructiva entre Colombia y Estados Unidos, crucial para el manejo de desafíos globales y regionales.