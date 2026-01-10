Se revela el video del agente de ICE que disparó a una mujer en Mineápolis

Impactante Tiroteo en Mineápolis: El Video que Generó Controversia

Un nuevo video del tiroteo en Mineápolis, que resultó en la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ha despertado un intenso debate sobre el uso de la fuerza.

La grabación, difundida por el medio local Alpha News, muestra los momentos previos a la tragedia, donde Renee Nicole Good, de 37 años, se encuentra en su automóvil conversando con el agente cuando estalla la violencia.

Detalles del Incidente

Durante el video de 47 segundos, se puede ver a Good al volante, afirmando que no estaba enojada con el agente. Este último fue criticado por varios funcionarios locales, quienes insistieron en que Good no representaba una amenaza.

Reacciones de Autoridades y Familiares

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, defendió al agente argumentando que actuó en defensa propia. En respuesta, la esposa de Good, Becca, destacó que ambas mujeres estaban intentando brindar apoyo a sus vecinos en el momento de la confrontación.

El Caótico Desarrollo de los Acontecimientos

El video inicia con el agente grabando el vehículo de Good. En medio de una discusión, otra mujer, probablemente la esposa de Good, le dice al agente sobre la matrícula de su vehículo y hace alusión a su propia forma pacífica de actuar. Cuando Good intenta retirarse, el video muestra un giro impredecible del volante, seguido de la súbita aparición de disparos.

Versiones en Conflicto

El gobierno federal sostiene que Good estaba bloqueando la carretera, obstaculizando el trabajo de los agentes. Sin embargo, testimonios de la comunidad y del alcalde de Mineápolis contradicen esta afirmación, indicando que su intención era alejarse del lugar y no agredir a nadie.

Protestas y Reacciones a Nivel Nacional

La muerte de Good ha desencadenado manifestaciones en varias ciudades de EE.UU., donde los participantes exigieron la disolución de ICE. En Minnesota, el gobernador Tim Walz ha activado a la Guardia Nacional para mantener el orden durante las protestas.

Investigación en Curso