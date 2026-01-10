La Falda: Se implementará cobro para acceder al cerro La Banderita y se desata la controversia.

A partir de esta semana, el cerro La Banderita, uno de los puntos más emblemáticos de La Falda y el Valle de Punilla, comenzará a cobrar un ingreso a visitantes y residentes. Esta decisión marca un cambio significativo en el acceso al cerro, especialmente en el inicio de la temporada turística en Córdoba.

El cerro La Banderita ha sido durante mucho tiempo un espacio de acceso gratuito, popular entre locales y turistas que disfrutan de caminatas y actividades al aire libre. Sin embargo, los propietarios del terreno han decidido implementar un sistema de tarifas, como parte de una reorganización del uso del predio.

Cambios en la Gestión del Cerro

Desire Chaumont, representante de la compañía que gestionará el turismo en el cerro, explicó que este nuevo enfoque busca establecer un acceso controlado, garantizando condiciones mínimas de seguridad y servicios. Entre las mejoras que se prevén, se incluyen la instalación de baños, acceso a agua potable, seguros y personal capacitado para emergencias.

Un Espacio Fuera del Alcance Municipal

El intendente Javier Dieminger indicó que la municipalidad se enteró del cobro a través de redes sociales, tras la decisión ya adoptada. Según explicó, el cerro está ubicado en un área que no pertenece a su jurisdicción, lo que limita su capacidad para intervenir en esta nueva regulación del acceso.

Tarifas y Estructura de Cobro

Los visitantes del cerro deberán abonar una tarifa que varía según su categoría. Los turistas pagarán entre $8.000 y $12.000, mientras que los residentes de La Falda tendrán un costo de $4.000.

Protestas y Descontento en la Comunidad

La decisión ha generado un fuerte malestar entre los habitantes de La Falda y deportistas que usan el cerro como un lugar de entrenamiento. Recientemente, se llevó a cabo un abrazo simbólico en protesta contra el cobro, acompañada de consignas como “La montaña no se alquila” y “El cerro no se vende”.

Este episodio se suma a casos similares en otras áreas serranas, como el cerro Uritorco en Capilla del Monte, donde también han surgido tensiones entre intereses privados y el uso comunitario de los espacios naturales.